Мерсон назвал Собослаи лучшим летним приобретением в Премьер-Лиге

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон назвал полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи лучшим летним приобретением в Премьер-Лиге.

Собослаи отлично вписался в игру "Ливерпуля" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов в июле, уже открыв счет своим голам за мерсисайдский клуб.



По мнению Мерсона, 22-летний венгр проявил себя наилучшим образом среди всех летних приобретений, насколько это можно судить по первым четырем турам.



"Премьер-Лига возвращается после, как это ощущалось, одного из самых длинных международных перерывов в истории! Возможно, в кампании 2023/24 и сыграно только четыре тура, но мы уже увидели немало "экшена" и неожиданных результатов, а некоторые из новичков показали задатки того, чего можно ожидать от них дальше".



"На мой взгляд, лучше всех себя проявил Доминик Собослаи. Я не так много видел этого парня в "РБ Лейпциг", но я должен сказать, он произвел на меня такое впечатление — пока что у него не было ни одного плохого матча! Недавно он забил гол мирового уровня, и он делает на поле всего понемногу. Он будет феноменален для "Ливерпуля" в предстоящие годы", — сообщил Мерсон Sportskeeda.