Мерсон назвал Собослаи лучшим летним приобретением в Премьер-Лиге

Доминик Собослаи Легенда "Арсенала" Пол Мерсон назвал полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи лучшим летним приобретением в Премьер-Лиге.

Собослаи отлично вписался в игру "Ливерпуля" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов в июле, уже открыв счет своим голам за мерсисайдский клуб.

По мнению Мерсона, 22-летний венгр проявил себя наилучшим образом среди всех летних приобретений, насколько это можно судить по первым четырем турам.

"Премьер-Лига возвращается после, как это ощущалось, одного из самых длинных международных перерывов в истории! Возможно, в кампании 2023/24 и сыграно только четыре тура, но мы уже увидели немало "экшена" и неожиданных результатов, а некоторые из новичков показали задатки того, чего можно ожидать от них дальше".

"На мой взгляд, лучше всех себя проявил Доминик Собослаи. Я не так много видел этого парня в "РБ Лейпциг", но я должен сказать, он произвел на меня такое впечатление — пока что у него не было ни одного плохого матча! Недавно он забил гол мирового уровня, и он делает на поле всего понемногу. Он будет феноменален для "Ливерпуля" в предстоящие годы", — сообщил Мерсон Sportskeeda.


Метки Ливерпуль, Мерсон, Собослаи

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 16.09.2023 11:55 # apl-nash
    Тут нужно согласиться с канонирской легендой, прав на 100%

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  2. vyrentz 16.09.2023 11:55 # vyrentz
    Еще бы легенда Арсенала хвалил игрок Спурс

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  3. tursa 16.09.2023 11:55 # tursa
    Как же бесят эти все кто лучший трансфер. муддисон, собослаи, рис. просто каждый клуб взял игрока ровно под свой стиль

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