Почеттино уверен, что Джексон заиграет в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил свою поддержку нападающему Николя Джексону.

После своего перехода из "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов минувшим летом Джексон забил только один гол за "Челси".



В проигранном "синими" матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" (0:1) Джексон отметился невероятным промахом, однако Почеттино убежден, что это лишь вопрос времени, прежде чем у 22-летнего сенегальца пойдет игра.



"Он показал хорошую игру (против "Форест"), ему лишь не хватило гола".



"Будучи нападающим, ты должен забивать или ассистировать, но нам нужно помнить, что Джексон приехал из Испании, он молод, ему нужно обрести уверенность в себе, ему нужно адаптироваться к Премьер-Лиге".



"Это лишь вопрос времени, но он великолепно трудится на команду. Ему нужно быть эффективнее перед чужими воротами, но я думаю, это придет. Нет сомнений в том, что он великолепный игрок", — цитирует Почеттино Sky Sports.