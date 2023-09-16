Тег Хаг не уверен, что Санчо снова сыграет за МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не уверен, что вингер Джейдон Санчо когда-либо снова сыграет за клуб с "Олд Траффорд".

Не попав в заявку "Юнайтед" на проигранный матч Премьер-Лиги против "Арсенала" 3 сентября (3:1), Санчо обвинил Тен Хага во лжи и пожаловался, что из него делают козла отпущения.



В этом конфликте руководство "Юнайтед" заняло сторону Тен Хага, который отказался взять Санчо на "Эмирейтс" из-за плохой работы Джейдона на тренировках.



В результате на этой неделе "Юнайтед" объявил, что Санчо был переведен на индивидуальную тренерскую программу "до решения дисциплинарного вопроса".



Предполагается, что "Юнайтед" требует от Санчо публично извиниться перед Тен Хагом, однако Эрик не уверен, что дождется раскаяния от 23-летнего англичанина.



"Сыграет ли Санчо снова за "Юнайтед"? Я не знаю".



"Завтра нас ждет большой матч, мы начинаем новый блок матчей, будет насыщенная программа из множества матчей. На этом я и сосредоточен".



"Он недоступен, так что в данный момент это неважно, ведь он не может приносить пользу".



"Дело не во мне и не в строгости. Нет. Это ради команды. Я не думаю об этом (заявлении Санчо в твиттере) и не говорю об этом, потому что я должен выиграть матч. Только это имеет значение".



"Мое внимание заслуживают только те игроки, которые здесь и доступны. Я должен направлять их, я должен готовить их. В этом суть. Я сосредоточен на имеющихся игроках", — цитирует Тен Хага BBC.