Клопп пожаловался, что "Ливерпуль" играет в 12:30 субботы

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался, что свой первый матч после международного перерыва его команда проводит в 12:30 субботы по местному времени.

Именно матчем на "Молинью" межу "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем" в полдень субботы стартует пятый тур Премьер-Лиги. В угоду телевидению эта игра была поставлена так рано.



Клопп находит эту ситуацию "насмешкой", ведь солидный южноамериканский контингент "Ливерпуля" вернулся из своих сборных только в пятницу утром — за считанные часы до путешествия к "волкам".



С момента назначения Клоппа это будет уже 12-й полуденный субботний матч для "Ливерпуля", что в три раза больше, чем у "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы за этот же период, и Юргена это возмущает.



"Если я произнесу хоть слово начнет этого, мир скажет: "Он снова ноет". Но это насмешка. Четверо наших игроков ездили в Южную Америку, и я их еще даже не видел. А через 24 часа мы играем против "Вулверхэмптона".



"До марта будет четыре международных перерыва, и после двух из них нам уже поставили матчи на 12:30. Но мы не можем изменить это. Мы никогда не изменим это, с кем бы мы ни говорили".



"Теперь у телеканала другое имя (TNT Sports вместо BT Sport), но очевидно, это совершенно ничего не меняет. Им наc***... Так зачем я должен говорить об этом? Мы не думали об этом".



"12:30 — это не проблема, если у тебя обычная неделя, и мы всегда это говорили. К этому легко адаптироваться, и единственная проблема — это недостаток времени на восстановление", — цитирует Клоппа Daily Mirror.