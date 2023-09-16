Почеттино: "Нам нужно быть более озорными, более агрессивными"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал свою команду быть "озорнее" и лучше сражаться на футбольном поле после неудачного старта сезона.

В своих первых четырех матчах нового сезона Премьер-Лиги "Челси" доминировал долгими отрезками, но затем совершал оборонительные ошибки, и теперь может похвастать только четырьмя набранными очками из 12 возможных.



По мнению Почеттино, "Челси" играл не так уж плохо в этих матчах, однако Маурисио чувствует, что на одном таланте его команда далеко не уедет.



"В первый месяц команда демонстрировала хорошую игру. Мы не набирали очков, которых заслуживали. Наша игра организованная, и игроки верят в то, каким образом мы хотим играть".



"Если вы посмотрите на данные, то мы очень хороши во владении, мы очень хороши в конструировании и созидании. Нам лишь не хватает забитых голов. Это самая важная вещь в футболе".



"Мы хотим быть более боеспособными. Мы не можем пропускать такие голы, как пропустили против "Ноттингема". Мы не можем быть настолько слабы, нам нужно быть надежнее. У нас есть игроки с опытом и игроки, которые могут действовать лучше".



"Думаю, в данный момент у меня негативное ощущение, потому что мы играем хорошо, мы показываем каждому, что можем дать бой, мы доминируем в матчах против команд вроде "Ливерпуля", но в конце концов нам нужно быть боеспособнее. Нам нужно быть более озорными, более агрессивными".



"Нам нужно лучше сражаться. Дело не в мастерстве. Чтобы повысить наш уровень, нужно сражаться. Сражаться в каждом моменте игры, который этого требует. Потому что мы все еще строим команду, ищем баланс, и это требует времени".



"Я пытаюсь вам объяснить, почему мы не набрали очков, которых заслуживали. В определенный момент ты должен проявить больше этой силы духа, этого опыта справляться с обстоятельствами в матче. Иногда дело не только в таланте".



"Мы потратили много времени, чтобы определить, почему мы проиграли матч против "Форест", и это было очень тяжело. Но это не связано с прошлым сезоном, мы не можем винить прошлый сезон. Мы должны винить себя и искать решения в себе. Мы не можем винить прошлое, мы не можем винить послевкусие прошлого сезона. Теперь новая эра, все новое", — цитирует Почеттино Sky Sports.