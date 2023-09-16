Мэддисон и Постекоглу — лучшие в Премьер-Лиге в августе

Джеймс Мэддисон и Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам августа.

26-летний Мэддисон великолепно начал свою карьеру в "Тоттенхэме" после перехода из "Лестера" за 40 миллионов фунтов в июне.



Джеймс отметил свой дебют за "шпор" двумя результативными передачами против "Брентфорда", после чего забил сам против "Борнмута".



В борьбе за звание Игрока Месяца Мэддисон опередил Тайво Авоньи, Джаррода Боуэна, Бриана Мбемо, Каору Митому и Родри.



Другой новичок лондонцев, их наставник Постекоглу, стал Тренером Месяца, оставив позади Микеля Артету, Хосепа Гвардиолу, Юргена Клоппа и Дэвида Мойеса.



Под руководством 58-летнего австралийца "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Брентфордом" (2:2), а затем одолел "Манчестер Юнайтед" (2:0) и "Борнмут" (0:2), уже в сентябре добавив победу над "Бернли" (2:5).