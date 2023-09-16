5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 16 сентября, семью поединками стартует 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Все четыре своих гола в этом сезоне Премьер-Лиге "Вулверхэмптон" забил головой, и это вдвое больше, чем за всю прошлую кампанию. "Ливерпуль" не знает поражений уже 15 поединков чемпионата кряду — с проигрыша 4:1 "Манчестер Сити" 1 апреля. "Волки" проиграли 12 из 13 последних встреч с "красными" в Премьер-Лиге — единственным исключением стала их победа 3:0 на "Молинью" в феврале.



За "Вулверхэмптон" может дебютировать залечивший колено Томми Дойл. Джо Ходжа все еще беспокоит бедро.



Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отбывает второй и заключительный матч своей дисквалификации. Трент Александер-Арнольд и Тиаго Алькантара все еще травмированы, но готов вернуться Ибраима Конате.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00



У "Вест Хэма" еще никогда не было больше очков после четырех первых матчей сезона Премьер-Лиги, чем сейчас (10, также в 1999/2000). "Манчестер Сити" — единственная в дивизионе команда, которая пока идет без потерь. "Молотобойцы" не выиграли ни одной из 15 последних встреч с "горожанами" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 12 поражений) — с победы 1:2 на "Этихад" в сентябре 2015.



Залечив свою спину, дебютировать за "Вест Хэм" готов защитник Костас Мавропанос. Эдсон Альварес поздно возвращается из сборной Мексики, но должен быть в порядке.



Полузащитник "Сити" Матео Ковачич пропустит этот выезд из-за небольшого мышечного повреждения. По-прежнему отсутствуют Джон Стоунс и Джек Грилиш.



ТОТТЕНХЭМ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



"Тоттенхэм" оформил три победы подряд в Премьер-Лиге, ни разу не сумев этого сделать в прошлом сезоне. "Шеффилд Юнайтед" проиграл все 11 последних матчей в высшем дивизионе против команд из Лондона с общим счетом 3:26. "Шпоры" не знают поражений уже пять встреч с "клинками" в Премьер-Лиге (3 победы, 2 ничьи).



"Тоттенхэм" рассчитывает, что Кристиан Ромеро и Сон Хен Мин будут в порядке после проблем, возникших в их сборных. У Джовани Ло Чельсо растяжение бедра.



Полузащитник Том Дэвис набирает форму и может дебютировать за "Шеффилд Юнайтед". Яссер Ларуси оправился после травмы спины. Макс Лоу и Бен Осборн среди тех, кто не сыграет.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" не знает поражений на "Олд Траффорд" уже 31 матч кряду во всех соревнованиях (27 побед и 4 ничьи). "Брайтон" может забить в 16-м выездном поединке чемпионата подряд, что стало бы повторением клубного рекорда, впервые установленного в Лиге Один с августа 2009 по февраль 2010. "Красные дьяволы" проиграли все три последние встречи с "чайками" в Премьер-Лиге, включая дебют Эрика Тен Хага в клубе из Манчестера.



"Юнайтед" дал отгул Антони на неопределенное время, чтобы разобраться с выдвинутыми обвинениями насчет применения физической силы к бывшей девушке. Джейдон Санчо был отстранен от тренировок из-за конфликта с Тен Хагом. Рафаэль Варан, Люк Шоу и Мейсон Маунт травмированы. Донни Ван де Бек не заявлен на Премьер-Лигу.



Нападающий "Брентфорда" Эван Фергюсон надеется залечить свое колено к субботе. Данни Уэлбек также должен оправиться после своей болячки. Карлос Балеба и Ансу Фати находятся в ожидании дебюта.



ФУЛХЭМ — ЛУТОН 17:00



"Фулхэм" пропустил 16 голов в восьми последних домашних матчах в Премьер-Лиге, ни в одном из них не оставив свои ворота "сухими". "Лутон" может всего лишь в третий раз в своей истории начать сезон с четырех поражений подряд в чемпионате. "Дачники" не проиграли ни одной из пяти последних встреч со "шляпниками" в чемпионате (3 победы, 2 ничьи).



Полузащитник Алекс Ивоби восстановился после травмы задней поверхности бедра и готов дебютировать за "Фулхэм", но Том Кэрни и Саша Лукич все еще лечится.



Капитан "Лутона" Том Локьер решил свои проблемы с бедром. Дэн Поттс, Джордан Кларк и Габриэль Ошо остаются в лазарете. Теден Менги и Альберт Самби Локонга готовы к дебюту.



АСТОН ВИЛЛА — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Астон Вилла" одержала девять побед подряд дома во всех соревнованиях — впервые с серии из 11 с октября 1989 по январь 1990. Все 11 последних голов "Кристал Пэлас" с учетом всех турниров были забиты во вторых таймах. "Вилланы" потерпели только одно поражение в 11 последних домашних встречах с "орлами" (6 побед, 4 ничьи).



Левый защитник "Виллы" Алекс Морено готов вернуться на поле после операции на задней поверхности бедра. У Диего Карлоса небольшая травма, также вне игры Джейкоб Рэмси, Бертран Траоре и Тим Айрогбунам.



"Пэлас" будет лишен Марка Гехи, Джеймса Томкинса и, вероятно, Джефферсона Лерма.



НЬЮКАСЛ — БРЕНТФОРД 19:30



Над "Ньюкаслом" нависла угроза четвертого подряд поражения в чемпионате, чего не случалось с серии из пяти в январе 2021. "Брентфорд" не проигрывает уже семь матчей Премьер-Лиги кряду — только у "Ливерпуля" серия лучше (15). "Пчелы" не одержали ни одной победы в восьми последних встречах с "сороками" в чемпионате — с 1:0 в январе 1948.



Ожидается, что защитник "Ньюкасла" Свен Ботман, пропустивший матч против "Брайтона", залечит свою лодыжку к субботе. Сандро Тонали и Эллиотт Андерсон под вопросом.



Полузащитник "Брентфорда" Миккель Дамсгор едва ли поправится в срок. Вернувшийся из "Эвертона" Нил Мопе может сыграть свой первый матч за клуб с мая 2019.