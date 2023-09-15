Курт Зума — новый капитан "Вест Хэма"

Защитник Курт Зума был назван новым капитаном "Вест Хэма", приняв оставленную Декланом Райсом повязку.

Минувшим летом "Вест Хэм" продал Райса в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов. Деклан был капитаном "молотобойцев" после завершения Марком Ноблом карьеры в мае 2022.



На старте нового сезона именно Зума носил капитанскую повязку, и сейчас главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес просто закрепил этот статус за 28-летним французом.



"Курт продолжит быть капитаном. Он хорошо справляется, мы одержали три победы и раз сыграли вничью в четырех первых матчах, поэтому он продолжит исполнять эту роль", — цитирует Мойеса talkSPORT.



Добавим, Зума выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из "Челси" за 30 млн. фунтов в 2021 году. К настоящему моменту Курт провел уже 68 матчей за "молотобойцев" во всех соревнованиях, в прошлом сезоне выиграв Лигу Конференций.