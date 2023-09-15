Гвардиола возразил Саутгейту насчет Фодена

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возразил своему коллеге Гарету Саутгейту из сборной Англии и заявил, что Фил Фоден способен играть центрального полузащитника.

В преддверии товарищеского матча против Шотландии Саутгейт заявил, что не видит в 23-летнем Фодене центрального полузащитника, указав на то, что Фил и в своем клубе не играет на этой позиции.



Однако у Гвардиолы нет сомнений, что его подопечному по плечу любая роль в атакующей линии.



"У меня отличные отношения с Гаретом. Но, похоже, я могу не согласиться с ним. Я согласен лишь в том, что играть на фланге — это другое. Но Фил может играть во всех этих ролях. Об этом знаю я, об этом знает он".



"Как Гарет и сказал, на краях у тебя другие обязанности. Ты должен быть умен без мяча и читать игру каждую минуту. Но Фил может сыграть на всех пяти позициях впереди".



"Я увидел товарищеский матч, который он начал справа и затем сместился в центр. В конце концов это не такая большая проблема. Когда играешь высоко по полю, у тебя чуть меньше оборонительных обязанностей. Фил прибавит, и если он хочет стать одним из лучших, он должен улучшить свой характер", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.