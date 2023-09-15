Почеттино обещает, что "Челси" будет в еврокубках через год

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил уверенность, что его команда попадет в еврокубки на следующий сезон.

В этом сезоне "Челси" не выступает в Лиге Чемпионов, Лиге Европы или Лиге Конференций, потому что прошлую кампанию завершил только на 12-м месте в Премьер-Лиге.



"Челси" облюбовал 12-е место и после четырех первых туров нового сезона, однако Почеттино не сомневается, что его команда начнет взбираться по таблице, когда сыграется и преодолеет травмы.



"Думаю, учитывая обстоятельства, так даже лучше, что мы не выступаем в Европе, потому что у нас 11 или 12 травм. Думаю, сейчас важно, чтобы мы могли восстановиться и стать более боеспособными".



"Однако "Челси" важно участвовать в европейском соревновании, хотя сейчас это уже не в моих руках. Такова реальность".



"Уверен, мы будем участвовать в европейском соревновании в следующем сезоне. У меня нет сомнений, учитывая наше мастерство", — цитирует Почеттино Sky Sports.