Тен Хаг объяснил строгую дисциплину в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что до его прихода в клубе были большие проблемы с дисциплиной.

На текущей неделе вингер Джейдон Санчо был отстранен от тренировок с первой командой "Юнайтед" за публичную критику в адрес Тен Хага.



Тен Хаг намекает, что это не единственный проступок, совершенный Санчо. Эрик просто не мог оставить без внимания столь вопиющее нарушение субординации, хотя в прежние времена это могло бы сойти Джейдону с рук.



"Все это ради конструирования команды, создания групповой динамики. Это делается в интересах команды. Команда превыше всего".



"В этой команде каждый исполняет свой роль, и каждый индивидуален. Это игроки с разными характерами, и ты должен управлять ими. Но команда всегда превыше всего".



"Поскольку до моего прихода в прошлом сезоне здесь не было хорошей культуры, клуб попросил меня установить определенные стандарты. Так что моя работа в том, чтобы контролировать эти стандарты".



"Конечно, это не так, что кому-нибудь достаточно совершить одну ошибку (чтобы столкнуться с последствиями). Это целый процесс, прежде чем следуют определенные меры за пересечение строгих линий. Если эти строгие линии пересекаются, ты должен быть абсолютно готов принять меры в отношении персонала, игроков или кого-либо еще", — цитирует Тен Хага Sky Sports.