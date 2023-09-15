Уилсон продлил контракт с "Ньюкаслом"
Нападающий Каллум Уилсон продлил свой контракт с "Ньюкаслом" на 12 месяцев — до июня 2025.
31-летний Уилсон выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Борнмута" за 20 миллионов фунтов в сентябре 2020.
За три года на "Сент-Джеймс Парк" Уилсон забил 40 голов в 79 матчах чемпионата, включая 18 в прошлом сезоне Премьер-Лиги, когда "сороки" финишировали четвертыми и квалифицировались в Лигу Чемпионов.
"Я доволен тем, что продлил свое пребывание здесь. Это великолепный футбольный клуб, где мне рады с момента, как я вошел в эту дверь. Теперь клуб движется в великолепном направлении, поэтому приятно быть частью этого".
"Когда я только присоединился к клубу, у меня были амбиции вернуться в Премьер-Лигу после вылета с "Борнмутом", и в своих первых интервью я упомянул Европу и рубеж в 100 голов в Премьер-Лиге".
"Такими были и остаются мои амбиции. Я близок к "Клубу-100", и было бы удивительно стать вторым лучшим бомбардиром "Ньюкасла" в Премьер-Лиге, особенно с учетом того, что я много лет ориентировался на Ширера", — сообщил Уилсон
15.09.2023 17:00
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