Уилсон продлил контракт с "Ньюкаслом"

Нападающий Каллум Уилсон продлил свой контракт с "Ньюкаслом" на 12 месяцев — до июня 2025.

31-летний Уилсон выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Борнмута" за 20 миллионов фунтов в сентябре 2020.



За три года на "Сент-Джеймс Парк" Уилсон забил 40 голов в 79 матчах чемпионата, включая 18 в прошлом сезоне Премьер-Лиги, когда "сороки" финишировали четвертыми и квалифицировались в Лигу Чемпионов.



"Я доволен тем, что продлил свое пребывание здесь. Это великолепный футбольный клуб, где мне рады с момента, как я вошел в эту дверь. Теперь клуб движется в великолепном направлении, поэтому приятно быть частью этого".



"Когда я только присоединился к клубу, у меня были амбиции вернуться в Премьер-Лигу после вылета с "Борнмутом", и в своих первых интервью я упомянул Европу и рубеж в 100 голов в Премьер-Лиге".



"Такими были и остаются мои амбиции. Я близок к "Клубу-100", и было бы удивительно стать вторым лучшим бомбардиром "Ньюкасла" в Премьер-Лиге, особенно с учетом того, что я много лет ориентировался на Ширера", — сообщил Уилсон