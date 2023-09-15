777 Partners покупает "Эвертон" у Мошири

"Эвертон" объявил о продаже клуба американскому инвестиционному фонду 777 Partners.

Эта сделка означает конец эры Фархада Мошири, который впервые вложился в "Эвертон" в 2016 году, впоследствии нарастив свою долю до 94 процентов.



Мошири давно был открыт к продаже "Эвертона", в который он инвестировал более 750 миллионов фунтов за все время, но так и не получил желаемой отдачи.



В портфолио 777 Partners, базирующегося в Майами, уже есть несколько футбольных клубов, включая "Севилью", "Дженоа", "Герту" и льежский "Стандард". Фанаты некоторых из них недовольны своими владельцами.



Смена владельцев должна помочь "Эвертону" обеспечить бесперебойное финансирование строительства своего нового стадиона в Брэмли-Мур Док.



Также стоит отметить, что теперь ровно половина клубов Премьер-Лиги контролируются инвесторами из Соединенных Штатов.