Мерфи считает Де Дзерби идеальным преемником для Клоппа

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби стал бы идеальным преемником для Юргена Клоппа в мерсисайдском клубе.

В предыдущие дни Клоппа связывали с работой в сборной Германии, которая ищет замену уволенному Ханси Флику.



И хотя агент Клоппа исключил уход своего клиента из "Ливерпуля", это вновь всколыхнуло дискуссии о том, кто однажды сменит Юргена. И для Мерфи здесь все очевидно.



"У меня есть ответ, поэтому я не переживаю насчет возможного ухода Клоппа. Думаю, Де Дзерби идеален. Он будет готов продолжить его дело".



"Думаю, он играет в отличный футбол, он выглядит сильной личностью, он оттачивает свое мастерство в этой лиге с "Брайтоном" и делает это великолепно".



"Я не вижу кандидата лучше", — сообщил Мерфи talkSPORT.