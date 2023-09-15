Мерфи считает Де Дзерби идеальным преемником для Клоппа

Юрген Клопп и Роберто Де Дзерби Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби стал бы идеальным преемником для Юргена Клоппа в мерсисайдском клубе.

В предыдущие дни Клоппа связывали с работой в сборной Германии, которая ищет замену уволенному Ханси Флику.

И хотя агент Клоппа исключил уход своего клиента из "Ливерпуля", это вновь всколыхнуло дискуссии о том, кто однажды сменит Юргена. И для Мерфи здесь все очевидно.

"У меня есть ответ, поэтому я не переживаю насчет возможного ухода Клоппа. Думаю, Де Дзерби идеален. Он будет готов продолжить его дело".

"Думаю, он играет в отличный футбол, он выглядит сильной личностью, он оттачивает свое мастерство в этой лиге с "Брайтоном" и делает это великолепно".

"Я не вижу кандидата лучше", — сообщил Мерфи talkSPORT.


Метки Брайтон, Де Дзерби, Клопп, Ливерпуль, Мерфи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 15.09.2023 16:24 # kojan
    кто б не пришёл в ливерпук, он, лузерпуль как был без титульным в АПЛ, им и останется...

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  2. tursa 15.09.2023 15:54 # tursa
    Пеп лейндирс, де дзерби, алонсо, стиви
    вот в такой вероятности следующий после клоппа

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  3. superperez101 15.09.2023 15:41 # superperez101
    пока рано об этом говорить но да
    вариант отличный

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  4. liverpool888 15.09.2023 15:04 # liverpool888
    к сожалению, Стиви Джи самоустранился, но еще имеет отдаленные шансы на работу главным тренером Ливерпуля. В фанатских кругах чаще фигурирует имя Хаби Алонсо, который и сам проявляет взаимные симпатии к клубу

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