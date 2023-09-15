Мерфи считает Де Дзерби идеальным преемником для Клоппа
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби стал бы идеальным преемником для Юргена Клоппа в мерсисайдском клубе.
В предыдущие дни Клоппа связывали с работой в сборной Германии, которая ищет замену уволенному Ханси Флику.
И хотя агент Клоппа исключил уход своего клиента из "Ливерпуля", это вновь всколыхнуло дискуссии о том, кто однажды сменит Юргена. И для Мерфи здесь все очевидно.
"У меня есть ответ, поэтому я не переживаю насчет возможного ухода Клоппа. Думаю, Де Дзерби идеален. Он будет готов продолжить его дело".
"Думаю, он играет в отличный футбол, он выглядит сильной личностью, он оттачивает свое мастерство в этой лиге с "Брайтоном" и делает это великолепно".
"Я не вижу кандидата лучше", — сообщил Мерфи talkSPORT.
15.09.2023 15:00
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Последние комментарии:
кто б не пришёл в ливерпук, он, лузерпуль как был без титульным в АПЛ, им и останется...
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Пеп лейндирс, де дзерби, алонсо, стиви
вот в такой вероятности следующий после клоппа
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пока рано об этом говорить но да
вариант отличный
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к сожалению, Стиви Джи самоустранился, но еще имеет отдаленные шансы на работу главным тренером Ливерпуля. В фанатских кругах чаще фигурирует имя Хаби Алонсо, который и сам проявляет взаимные симпатии к клубу
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