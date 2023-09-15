Бегович раскритиковал трансферную политику "Челси"

Бывший голкипер "Челси" Асмир Бегович обрушился с критикой на трансферную политику лондонского клуба.

За три трансферных окна при новых владельцах "Челси" потратил свыше 1 миллиарда фунтов на новых игроков, однако Бегович считает, что уровень состава "синих" соответствует середняку Премьер-Лиги.



Асмир вообще не понимает, зачем "Челси" затеял перестройку, когда обладал классными игроками и регулярно сражался за трофеи.



"Честно говоря, эти последние 12 месяцев... Что случилось с футбольным клубом "Челси"?! Просто не верится".



"При таком количестве потраченных денег качество игроков, находящихся в распоряжении Почеттино, соответствует середине таблицы — в буквальном смысле, потому что они 12-е в лиге. Если бы они находились хоть сколько-нибудь выше, это было бы чудом".



"Что творится с комплектацией состава? Почему "Челси" устраивает перестройку? Почему "Челси" находится в переходном периоде? Это один из лучших клубов, и я говорю это серьезно, потому что сам был там. Я горжусь, что был там. Это одно из лучших мест для игры в футбол".



"Что происходит с этим футбольным клубом? Я вспоминаю, какие игроки были в раздевалке при мне: мировой уровень, мировой уровень, мировой уровень. Купленные из "Барселоны", купленные из "Реала", купленные из "Баварии". Теперь мы покупаем игроков из "Брайтона". Я понимаю, что это тоже необходимо, но как насчет игроков мирового уровня?"



"Фанаты "Челси" ожидают лучшего и ожидают борьбы за трофеи. Я не вижу перестройки в "Манчестер Сити". Когда я был там, "Челси" соответствовал стандарту. Сверху и донизу. Был стандарт".



"Стандарт игроков основного состава "Челси" был невероятен. Затем были резервная команда U-23 и молодежная команда, некоторые из игроков которых тренировались с нами. Сейчас некоторые из тех игроков достигли невероятного уровня".



"И я даже молчу об академии. Но что произошло? Сейчас они располагают игроками уровня середины таблицы", — цитирует Беговича Daily Mail.