Первый тренер Хейлунда: "Бендтнер был талантливее Расмуса"

Расмус Хейлунд Первый тренер Расмуса Хейлунда заявил, что новичок "Манчестер Юнайтед" является менее талантливым игроком, чем бывший нападающий "Арсенала" Никлас Бендтнер.

По словам Кристиана Муру, который тренировал Хейлунда в Дании на юношеском уровне, Расмус во многом похож на Бендтнера, но у двух соотечественников есть и отличия.

Несмотря на преимущество в таланте, у Бендтнера не было того профессионализма и твердости характера, как есть у Хейлунда, которого "Юнайтед" купил минувшим летом у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.

"Можно провести хорошие параллели с другой подававшей надежды суперзвездой, что у нас была. Это Никлас Бендтнер".

"Они оба играют 9-го номера, оба обладают внушительными физическими данными и выглядят довольными. Они оба юмористы, общительные и дерзкие".

"Возможно, Бендтнер — более одаренный от природы футболист, но из-за этого, возможно, у него было более легкомысленное отношение, и он легче поддавался внешнему влиянию от всего, что влияет на тебя, когда ты становишься суперзвездой".

"Расмус совершенно другой. И хотя я уверен, что он, наверное, купит себе большую машину и красивые часы, это не выведет его за рамки нормы".

"У него правильный характер для этого. Он так дисциплинирован. Он очень хорошо понимает, что делает для тебя упорная работа, и именно упорная работа позволила ему оказаться там, где он сегодня".

"Расмус никогда не был высокомерным человеком. Но он всегда был крайне уверенными, а также — еще сильнее — крайне сосредоточенным. Если кто-нибудь и может справиться с давлением от выступлений за МЮ, то это Расмус", — сообщил Муру The Sun.


Метки Арсенал, Бендтнер, Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2023 13:00

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  1. sasykbai 15.09.2023 13:14 # sasykbai
    Нашел кого сравнивать. Неоднократно наигравшего на золотой мяч и легенду Арсенала Бендтнера с этим ноунеймом

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