Первый тренер Хейлунда: "Бендтнер был талантливее Расмуса"

Первый тренер Расмуса Хейлунда заявил, что новичок "Манчестер Юнайтед" является менее талантливым игроком, чем бывший нападающий "Арсенала" Никлас Бендтнер.

По словам Кристиана Муру, который тренировал Хейлунда в Дании на юношеском уровне, Расмус во многом похож на Бендтнера, но у двух соотечественников есть и отличия.



Несмотря на преимущество в таланте, у Бендтнера не было того профессионализма и твердости характера, как есть у Хейлунда, которого "Юнайтед" купил минувшим летом у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов.



"Можно провести хорошие параллели с другой подававшей надежды суперзвездой, что у нас была. Это Никлас Бендтнер".



"Они оба играют 9-го номера, оба обладают внушительными физическими данными и выглядят довольными. Они оба юмористы, общительные и дерзкие".



"Возможно, Бендтнер — более одаренный от природы футболист, но из-за этого, возможно, у него было более легкомысленное отношение, и он легче поддавался внешнему влиянию от всего, что влияет на тебя, когда ты становишься суперзвездой".



"Расмус совершенно другой. И хотя я уверен, что он, наверное, купит себе большую машину и красивые часы, это не выведет его за рамки нормы".



"У него правильный характер для этого. Он так дисциплинирован. Он очень хорошо понимает, что делает для тебя упорная работа, и именно упорная работа позволила ему оказаться там, где он сегодня".



"Расмус никогда не был высокомерным человеком. Но он всегда был крайне уверенными, а также — еще сильнее — крайне сосредоточенным. Если кто-нибудь и может справиться с давлением от выступлений за МЮ, то это Расмус", — сообщил Муру The Sun.