Захарян: "Реал Сосьедад" интереснее "Челси"

Вингер "Реал Сосьедад" Арсен Захарян объяснил, почему не перешел в "Челси" минувшим летом.

Захаряна связывали с переходом в "Челси" на протяжении нескольких трансферных окон, однако минувшим летом Арсен перешел из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад" за 10.3 млн. фунтов.



20-летний россиянин признается, что клуб из Сан-Себастьяна показался ему интереснее, нежели находящийся в процессе перестройки "Челси".



"Мне было интереснее перейти в "Реал Сосьедад", нежели в "Челси". Также это был более реалистичный вариант".



"Я осознал, что уже стал игроком "Реала", когда подписал контракт. Я переживал насчет некоторых вещей во время переговоров... Но вот я здесь", — цитирует Захаряна Evening Standard.