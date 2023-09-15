Захарян: "Реал Сосьедад" интереснее "Челси"

Арсен Захарян Вингер "Реал Сосьедад" Арсен Захарян объяснил, почему не перешел в "Челси" минувшим летом.

Захаряна связывали с переходом в "Челси" на протяжении нескольких трансферных окон, однако минувшим летом Арсен перешел из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад" за 10.3 млн. фунтов.

20-летний россиянин признается, что клуб из Сан-Себастьяна показался ему интереснее, нежели находящийся в процессе перестройки "Челси".

"Мне было интереснее перейти в "Реал Сосьедад", нежели в "Челси". Также это был более реалистичный вариант".

"Я осознал, что уже стал игроком "Реала", когда подписал контракт. Я переживал насчет некоторых вещей во время переговоров... Но вот я здесь", — цитирует Захаряна Evening Standard.


Метки Захарян, Реал Сосьедад, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 15.09.2023 14:13 # superperez101
    правильно
    шо то говно, шо это

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  2. yxaxaxaxaxa 15.09.2023 13:52 # yxaxaxaxaxa
    что там что там за 10 место борются , разницы никакой

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  3. electric 15.09.2023 13:40 # electric
    jirrort от 15.09.2023 12.00

    Арсен Захарян - Лучший из армян!

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  4. s8menn 15.09.2023 13:17 # s8menn
    Он так говорит, как будто его кто то приглашал или запрос делал. Выбрал он, сказочник.

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  5. mixmaster 15.09.2023 13:03 # mixmaster
    уахахаха

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  6. division 15.09.2023 12:39 # division
    "Также это был более реалистичный вариант".

    Научите плиз, колбасных отбросов читать новости, прежде чем оставлять свои высеры

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  7. beatboy 15.09.2023 12:20 # beatboy
    да кому он нахер нужен в АПЛ...он даже в основу бернли или форреста не пробился бы

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  8. yela 15.09.2023 12:19 # yela
    Та никому это уебище россиянское в Челси не нужно было, от того такие слова.
    Собственно, россиянцы вообще нахуй не интересны в цивилизованных странах. Тупо птичий помет, а не общество людей

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  9. largo-winch 15.09.2023 12:08 # largo-winch
    по красоте поливаете Чорли...

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  10. felix-the-cat 15.09.2023 12:05 # felix-the-cat
    Хаххахахах сука))) кто еще на эту помойку не нассал)) хаха

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