Захарян: "Реал Сосьедад" интереснее "Челси"
Вингер "Реал Сосьедад" Арсен Захарян объяснил, почему не перешел в "Челси" минувшим летом.
Захаряна связывали с переходом в "Челси" на протяжении нескольких трансферных окон, однако минувшим летом Арсен перешел из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад" за 10.3 млн. фунтов.
20-летний россиянин признается, что клуб из Сан-Себастьяна показался ему интереснее, нежели находящийся в процессе перестройки "Челси".
"Мне было интереснее перейти в "Реал Сосьедад", нежели в "Челси". Также это был более реалистичный вариант".
"Я осознал, что уже стал игроком "Реала", когда подписал контракт. Я переживал насчет некоторых вещей во время переговоров... Но вот я здесь", — цитирует Захаряна Evening Standard.
15.09.2023 12:00
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Последние комментарии:
правильно
шо то говно, шо это
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что там что там за 10 место борются , разницы никакой
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jirrort от 15.09.2023 12.00
Арсен Захарян - Лучший из армян!
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Он так говорит, как будто его кто то приглашал или запрос делал. Выбрал он, сказочник.
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уахахаха
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"Также это был более реалистичный вариант".
Научите плиз, колбасных отбросов читать новости, прежде чем оставлять свои высеры
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да кому он нахер нужен в АПЛ...он даже в основу бернли или форреста не пробился бы
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Та никому это уебище россиянское в Челси не нужно было, от того такие слова.
Собственно, россиянцы вообще нахуй не интересны в цивилизованных странах. Тупо птичий помет, а не общество людей
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по красоте поливаете Чорли...
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Хаххахахах сука))) кто еще на эту помойку не нассал)) хаха
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