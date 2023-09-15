Владельцы "Челси" хотят купить долю в "Спортинге"
Владельцы "Челси" хотят приобрести долю в лиссабонском "Спортинге".
С момента своего приобретения "Челси" в мае 2022 Тодд Бели и партнеры потратили на новых игроков 1 миллиард фунтов, хотя эти инвестиции пока не принесли плодов.
Параллельно Бели с соратниками вынашивают идею по созданию империи футбольных клубов наподобие City Football Group, флагманом которой является "Манчестер Сити".
Эта идея уже нашла свое проявление, когда в июне владельцы "Челси" купили клуб французской Лиги 1 "Страсбур", куда затем на должность главного тренера был приглашен Патрик Виейра.
Бели и партнеры рассматривают еще несколько клубов для инвестиций, и одним из них как раз является "Спортинг", сообщает The Telegraph.
В случае со "Спортингом", одним из трех больших португальских клубов, Бели может ограничиться покупкой небольшой доли, чтобы не возникло конфликта интересов при участии в турнирах УЕФА.
15.09.2023 11:00
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