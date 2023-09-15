Новый контракт Палиньи не содержит пункта о выкупе

Новый контракт полузащитника Жоау Палиньи с "Фулхэмом" не предусматривает пункта о выкупе.

Накануне "Фулхэм" объявил, что Палинья заключил новый контракт до июня 2028 с опцией продления на 12 месяцев.



Это случилось спустя пару недель, как сорвался переход Палиньи в "Баварию" стоимостью 55 миллионов фунтов.



Ранее ожидалось, что "Бавария" вернется за Палиньей в январе, а также Жоау сватали в другие большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед".



Однако Sky Sports может подтвердить, что никаких преференций для больших клубов в новом контракте Палиньи не предусмотрено — грандам придется договариваться с "Фулхэмом" о стоимости 28-летнего португальца.



Добавим, в своем дебютном сезоне за "дачников" Палинья, купленный у "Спортинга" за 20 млн. фунтов, сыграл 35 матчей в Премьер-Лиге, совершив отборов больше любого другого игрока в дивизионе.