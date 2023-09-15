Тен Хаг заставляет игроков МЮ дольше находиться на базе

Эрик Тен Хаг После неубедительного старта сезона главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг стал заставлять своих игроков больше проводить времени на базе в Каррингтоне.

"Юнайтед" проиграл два из четырех первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, даже в победном поединке против "Вулверхэмптона" показав футбол сомнительного качества.

Как сообщает Daily Mail, Тен Хаг отреагировал на это тем, что стал позже отпускать игроков с тренировочной базы. Футболисты не только дольше работают вместе, но и улучшают атмосферу в коллективе.

Как и раньше, игроки приезжают утром на тренировку. Затем, по настоянию Тен Хага, они остаются на обед, а по домам разъезжаются только около двух часов дня.

"Юнайтед" лишь недавно открыл после ремонта свою столовую, где теперь трудится шеф-повар Омар Мезиане, перешедший к "красным дьяволам" из FA. Тен Хаг предпочитает, чтобы его игроки принимали полезную пищу вместе, нежели питались в модных ресторанах каждый по-своему.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2023 09:00

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  1. electric 15.09.2023 09:55 # electric
    ТИРАН!!!

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  2. drogba11cool 15.09.2023 09:49 # drogba11cool
    Правильно, пусть отрабатывают, избалованные стали с такими чеками.

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