Тен Хаг заставляет игроков МЮ дольше находиться на базе

После неубедительного старта сезона главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг стал заставлять своих игроков больше проводить времени на базе в Каррингтоне.

"Юнайтед" проиграл два из четырех первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, даже в победном поединке против "Вулверхэмптона" показав футбол сомнительного качества.



Как сообщает Daily Mail, Тен Хаг отреагировал на это тем, что стал позже отпускать игроков с тренировочной базы. Футболисты не только дольше работают вместе, но и улучшают атмосферу в коллективе.



Как и раньше, игроки приезжают утром на тренировку. Затем, по настоянию Тен Хага, они остаются на обед, а по домам разъезжаются только около двух часов дня.



"Юнайтед" лишь недавно открыл после ремонта свою столовую, где теперь трудится шеф-повар Омар Мезиане, перешедший к "красным дьяволам" из FA. Тен Хаг предпочитает, чтобы его игроки принимали полезную пищу вместе, нежели питались в модных ресторанах каждый по-своему.