"Арсенал" предложит новый контракт Уайту

"Арсенал" собирается предложить новый долгосрочный контракт своему защитнику Бену Уайту.

В данный момент основные силы "Арсенала" брошены на переговоры со своим капитаном Мартином Эдегором о продлении сотрудничества.



Переговоры с Эдегором, чей действующий контракт с зарплатой в 120,000 фунтов в неделю истекает в конце следующего сезона, продвигаются в позитивном ключе, и у клуба уже появилась уверенность в заключении сделки.



Следующим игроком, который будет приглашен "Арсеналом" за стол переговоров для обсуждения нового контракта, обещает стать Уайт, сообщает Daily Mail.



Уайт выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Брайтона" за 50 миллионов фунтов в 2021 году, утвердившись важным игроком команды Микеля Артеты.



Действующий контракт Уайта истекает только через три года, однако на "Эмирейтс" хотят связать будущее Бена на более длительный срок, заодно вознаградив 25-летнего игрока сборной Англии за продемонстрированных прогресс.



Ожидается, что переговоры с Уайтом стартуют в ближайшие недели.