Конате снова готов играть за "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате возобновил полноценные тренировки и готов вернуться к выступлениям за клуб.

Перед международным перерывом выбор главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в центре обороны сузился до Жоэля Матипа и Джо Гомеса, потому что Конате был травмирован, а Ван Дейк отбывал дисквалификацию.



Ситуацию усугубляла потеря правого защитника Трента Александер-Арнольда, который из-за травмы задней поверхности бедра не поехал в сборную Англии.



Как сообщает Daily Mirror, на текущей неделе Конате приступил к полноценным тренировкам, окончательно оправившись после полученной в середине августа травмы бедра.



Уже в следующий четверг выездным матчем против австрийского ЛАСКа "Ливерпуль" стартует в Лиге Европы, и возможность вернуться к паре Ван Дейка и Конате в центре обороны, передвинув Гомеса направо, является отличной новостью для Клоппа.



В то же время упомянутый Александер-Арнольд и Тиаго Алькантара все еще тренируются индивидуально.