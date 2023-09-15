Конате снова готов играть за "Ливерпуль"
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате возобновил полноценные тренировки и готов вернуться к выступлениям за клуб.
Перед международным перерывом выбор главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в центре обороны сузился до Жоэля Матипа и Джо Гомеса, потому что Конате был травмирован, а Ван Дейк отбывал дисквалификацию.
Ситуацию усугубляла потеря правого защитника Трента Александер-Арнольда, который из-за травмы задней поверхности бедра не поехал в сборную Англии.
Как сообщает Daily Mirror, на текущей неделе Конате приступил к полноценным тренировкам, окончательно оправившись после полученной в середине августа травмы бедра.
Уже в следующий четверг выездным матчем против австрийского ЛАСКа "Ливерпуль" стартует в Лиге Европы, и возможность вернуться к паре Ван Дейка и Конате в центре обороны, передвинув Гомеса направо, является отличной новостью для Клоппа.
В то же время упомянутый Александер-Арнольд и Тиаго Алькантара все еще тренируются индивидуально.
15.09.2023 07:00
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он не готов играть, он готов УНИЧТОЖАТЬ.
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КНЯЗЬ!!!
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