Топ-3 лучших и худших летних приобретения в Премьер-Лиге
Время для полноценного анализа летних приобретений клубов Премьер-Лиги еще не наступило, но первое впечатление по четырем турам о новичках, на которых потратили свой трансферный бюджет представители высшего английского дивизиона, уже можно было составить. Вашему вниманию — тройка лучших и худших новобранцев команд Премьер-Лиги на сегодняшний день.
ЛУЧШИЕ
Джеймс Мэддисон ("Лестер" -> "Тоттенхэм", 40 миллионов фунтов)
Наверное, лучше всех среди новичков на старте сезона проявил себя полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон. Тут сказывается и неожиданно приятное впечатление от "шпор" под руководством Анге Постекоглу и действительно сильная игра нового плеймейкера "Тоттенхэма", который начал с двух голов и двух результативных передач в первых четырех матчах в Северном Лондоне.
У "Тоттенхэма" всегда хватало игроков, выделявшихся своим креативным талантом и желанием куражиться на футбольном поле: Глен Ходдл, Пол Гаскойн, Давид Жинола, Гарет Бэйл, Кристиан Эриксен. Мэддисон видит себя в "Тоттенхэме" именно в такой роли, ведь одним из его кумиров был Пол Гаскойн. Мэддисон: "Кристиан Эриксен был последним таким игроком, но после него такого игрока у "шпор" не было. Я бы отнес себя к этой категории, но не ставлю себя на тот же уровень. Но я хочу быть именно таким игроком".
У Мэддисона сразу завязалось идеальное взаимопонимание с капитаном Соном Хен Мином, и новую связку в атаке "шпор" называют "Мэдди-Сон". Для "Тоттенхэма" большая удача в том, что новый сезон классно начал и южнокореец, не выделявшийся в прошлом чемпионате. Если удастся привести в чувство еще и Ришарлисона, то атака "шпор" станет очень мощной. Но уже сейчас уход Харри Кейна не кажется катастрофой, а "Тоттенхэм" приятно удивляет и игрой, и результатами.
Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон" -> "Вест Хэм", 30 миллионов фунтов)
Еще один игрок, который выглядит в новой для него команде как "влитой", это Джеймс Уорд-Проуз, сменивший "Саутгемптон" на "Вест Хэм". Мастер стандартов, кроссов и дальних ударов присоединился к "Вест Хэму" после первого тура, и с ним в основе "молотобойцы" выиграли все три матча, победив "Челси", "Брайтон" и "Лутон", а сам Уорд-Проуз отметился голом или результативной передачей в каждом из них.
В межсезонье Дэвид Мойес ссорился с директорами, отстаивая свое желание видеть в команде опытных игроков, которым не нужно время на адаптацию в Премьер-Лиге, и игра Уорд-Проуза подтверждает правоту шотландца, который сражался за возможность подписать Джеймса отчаянно — вплоть до объявления ультиматума руководству.
Странно, что кто-то в клубной системе "Вест Хэма" мог сомневаться в таком игроке, как Уорд-Проуз, который в последние сезоны тащил на себе "Саутгемптон" и по своим игровым характеристикам идеально подходил "Вест Хэму". Тут есть немало игроков, умело играющих головой, и такой мастер подач, как Уорд-Проуз, сразу же умножил на два ряд сильных качеств этой команды.
Доминик Собослаи ("РБ Лейпциг" -> "Ливерпуль", 60 миллионов фунтов)
"Ливерпуль — еще одна команда, кроме "Вест Хэма" и "Тоттенхэма", набравшая 10 из 12 возможных очков на старте. И вроде бы такой результат не должен удивлять, но все же от "красных" ждали на старте подвоха, так как они потеряли летом ряд игроков и не стали более сбалансированной командой по составу.
Главным приобретением "Ливерпуля" летом был венгр Доминик Собослаи, и в его способности с ходу усилить команду были сомнения. Полузащитник не отличался стабильностью в Германии, были вопросы по его лучшей позиции и оптимальному использованию в "Ливерпуле", но стартовал Доминик ярко и уверенно.
С Собослаи в качестве игрока "подпирающего" Мохамеда Салаха, правый фланг "Ливерпуля" стал еще сильнее. Теперь Трент Александер-Арнольд может чаще смещаться в центр поля, Салах — больше думать об атаке, а дальние удары Собослаи стали серьезной угрозой для соперников "Ливерпуля". Он уже открыл счет своим голам, забив в ворота "Астон Виллы", а первая результативная передача — не за горами.
ХУДШИЕ
Мейсон Маунт ("Челси" -> "Манчестер Юнайтед", 60 миллионов фунтов)
Мейсон Маунт провел плохой сезон в родном "Челси" и не впечатлял в тех матчах, где Эрик Тен Хаг использовал его в основе "Манчестер Юнайтед". С одной стороны, в МЮ не впечатляет сейчас никто, и в команде хватает проблем с сыгранностью и взаимопониманием на старте чемпионата, учитывая очередную тактическую революцию от Тен Хага.
Но от игрока с опытом выступлений в Премьер-Лиге, за которого заплатили 60 млн. фунтов, все же стоит ждать более уверенной игры, а история последнего сезона Маунта в "Челси" перенеслась в "Юнайтед" и продолжилась на новом месте. Не впечатлив в двух матчах, он получил повреждение и теперь будет пробовать заново.
Усугубляется ситуация проблемами, которые возникли с Джейдоном Санчо и Антони — особого выбора в атакующей плоскости у Тен Хага сейчас нет, и было бы неплохо, чтобы Маунт набирал форму быстрее. В способности Мейсона вернуться на былой уровень не сомневается никто, но пока что он не продвинул кривую своей игровой формы вверх по сравнению с провальным сезоном в "Челси". И проблема тут, наверное, все же не столько в команде, как в самом Маунте.
Мойсес Кайседо ("Брайтон" -> "Челси", 115 миллионов фунтов)
От игрока, за которого рекордные для всей Премьер-Лиги деньги, ждут многого, и пока что Мойсес Кайседо разочаровывает. Впечатление от его игры в "Челси" портят и сравнения с другим дорогостоящим опорным полузащитником — Декланом Райсом, который как раз дебютировал в "Арсенале" успешно и уже стал фаворитом болельщиков на новом месте.
Но нужно понимать, что Райс приходил в команду, которая "на ходу", тогда как Кайседо выбрал находящийся в разобранном состоянии "Челси". У Маурисио Почеттино пока что нет четкого понимания, кого именно он видит в качестве напарника Кайседо в центре поля, да и поиски общей схемы игры "синих" продолжаются.
За спиной у Кайседо всего один сильный сезон в "Брайтоне", на него не может не давить ценник, а в новой команде нет крепкого фундамента — его как раз и должен обеспечить Кайседо вместе с Энцо Фернандесом. Эквадорцу нужно время — хоть он и стоил больших денег, но ему всего 21 год, а обстановка в "Челси" действительно сложная для адаптации кого-либо.
Кай Хаверц ("Челси" -> "Арсенал", 65 миллионов фунтов)
Кай Хаверц покинул кризисный и разбалансированный "Челси" и пришел в стабильный и набирающий обороты "Арсенал", но на новом месте пока что не впечатляет. Микель Артета видит в Хаверце особенного игрока и готов дать ему время, но игра Хаверца вызывает сокрушительную критику со стороны болельщиков и экспертов, что в свою очередь лишь "прибивает к земле" игрока.
Легендарный игрок "Арсенала" Эмманюэль Пети даже рекомендовал Артете пока что усадить Хаверца на скамейку, чтобы немного успокоить его, так как заметно, что немец очень волнуется и выглядит напуганным: "Если бы я был Артетой, я бы усадил Хаверца на скамейку. Не в качестве наказания — очень важно, чтобы он привнес в команду то, что хочет Артета, но сейчас Кай просто напуган. Он боится что-либо предпринимать — он просто не смеет делать на поле ничего сложного, а ведь именно этого от него и ждут".
Возможно, Хаверцу пойдет на пользу отъезд в сборную Германии — там он неплохо сыграл против Франции, отдав голевую передачу на Лероя Сане, забившего победный гол в товарищеской игре. При этом в той игре Хаверц как раз появился на поле со скамейки — возможно, Артете пока что также стоит использовать немца в качестве джокера, а не ждать от него чего-то выдающегося уже сейчас.
Максим Загребин, специально для FAPL.ru
15.09.2023 06:00
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Пусня, що з ибалом?)
Евгения Викторовича не стало, боеприпасов в Бахмуте нет, сотрудников ЧВК "Вагнер" там теперь тоже нет, наша артиллерия молчит, перспектива вырисовывается хуевая, гибнут наши солдаты, а в стране все в каком-то угаре устраивают праздники и дискотеки... Вы блять вообще осознаёте, на пороге чего мы стоим и какой пиздец нас ждёт впереди? Честно, даже мне не по себе.
Правду мало кто говорит, она им не нравится, их от неё выворачивает, но если мы не научимся её говорить, то на столбах первыми повесят тех, кто уверял, что всё под контролем. И тут главный вопрос в том, кто их повесит.
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Норм собрал Мишка тупорылых членсюк. Зачет !
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новый тренд, судить по пиздатости трансферов сезона не под конец хотя бы сезона, а через месяц после его начала.
Такое случается, когда каждый дегенерат становится "спортивным дурналистом"
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круговорот палок в Чорли
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У чорли шо не покупка то лохотрон и брак.
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Максим Загребин - новое подписание Михайло.
Топарик жуткий, десяток статей напишет, минимум
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топ 3 худших все игроки чупси
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после четырех туров конечно рано судить, но Собослаи стоит монументом лучших трансферов лета это очевидно.
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ливерный полупокер каким боком в лучших трансферах??
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