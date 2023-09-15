Топ-3 лучших и худших летних приобретения в Премьер-Лиге

Время для полноценного анализа летних приобретений клубов Премьер-Лиги еще не наступило, но первое впечатление по четырем турам о новичках, на которых потратили свой трансферный бюджет представители высшего английского дивизиона, уже можно было составить. Вашему вниманию — тройка лучших и худших новобранцев команд Премьер-Лиги на сегодняшний день.





ЛУЧШИЕ



Джеймс Мэддисон ("Лестер" -> "Тоттенхэм", 40 миллионов фунтов)



Наверное, лучше всех среди новичков на старте сезона проявил себя полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон. Тут сказывается и неожиданно приятное впечатление от "шпор" под руководством Анге Постекоглу и действительно сильная игра нового плеймейкера "Тоттенхэма", который начал с двух голов и двух результативных передач в первых четырех матчах в Северном Лондоне.



У "Тоттенхэма" всегда хватало игроков, выделявшихся своим креативным талантом и желанием куражиться на футбольном поле: Глен Ходдл, Пол Гаскойн, Давид Жинола, Гарет Бэйл, Кристиан Эриксен. Мэддисон видит себя в "Тоттенхэме" именно в такой роли, ведь одним из его кумиров был Пол Гаскойн. Мэддисон: "Кристиан Эриксен был последним таким игроком, но после него такого игрока у "шпор" не было. Я бы отнес себя к этой категории, но не ставлю себя на тот же уровень. Но я хочу быть именно таким игроком".



У Мэддисона сразу завязалось идеальное взаимопонимание с капитаном Соном Хен Мином, и новую связку в атаке "шпор" называют "Мэдди-Сон". Для "Тоттенхэма" большая удача в том, что новый сезон классно начал и южнокореец, не выделявшийся в прошлом чемпионате. Если удастся привести в чувство еще и Ришарлисона, то атака "шпор" станет очень мощной. Но уже сейчас уход Харри Кейна не кажется катастрофой, а "Тоттенхэм" приятно удивляет и игрой, и результатами.



Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон" -> "Вест Хэм", 30 миллионов фунтов)



Еще один игрок, который выглядит в новой для него команде как "влитой", это Джеймс Уорд-Проуз, сменивший "Саутгемптон" на "Вест Хэм". Мастер стандартов, кроссов и дальних ударов присоединился к "Вест Хэму" после первого тура, и с ним в основе "молотобойцы" выиграли все три матча, победив "Челси", "Брайтон" и "Лутон", а сам Уорд-Проуз отметился голом или результативной передачей в каждом из них.



В межсезонье Дэвид Мойес ссорился с директорами, отстаивая свое желание видеть в команде опытных игроков, которым не нужно время на адаптацию в Премьер-Лиге, и игра Уорд-Проуза подтверждает правоту шотландца, который сражался за возможность подписать Джеймса отчаянно — вплоть до объявления ультиматума руководству.



Странно, что кто-то в клубной системе "Вест Хэма" мог сомневаться в таком игроке, как Уорд-Проуз, который в последние сезоны тащил на себе "Саутгемптон" и по своим игровым характеристикам идеально подходил "Вест Хэму". Тут есть немало игроков, умело играющих головой, и такой мастер подач, как Уорд-Проуз, сразу же умножил на два ряд сильных качеств этой команды.



Доминик Собослаи ("РБ Лейпциг" -> "Ливерпуль", 60 миллионов фунтов)



"Ливерпуль — еще одна команда, кроме "Вест Хэма" и "Тоттенхэма", набравшая 10 из 12 возможных очков на старте. И вроде бы такой результат не должен удивлять, но все же от "красных" ждали на старте подвоха, так как они потеряли летом ряд игроков и не стали более сбалансированной командой по составу.



Главным приобретением "Ливерпуля" летом был венгр Доминик Собослаи, и в его способности с ходу усилить команду были сомнения. Полузащитник не отличался стабильностью в Германии, были вопросы по его лучшей позиции и оптимальному использованию в "Ливерпуле", но стартовал Доминик ярко и уверенно.



С Собослаи в качестве игрока "подпирающего" Мохамеда Салаха, правый фланг "Ливерпуля" стал еще сильнее. Теперь Трент Александер-Арнольд может чаще смещаться в центр поля, Салах — больше думать об атаке, а дальние удары Собослаи стали серьезной угрозой для соперников "Ливерпуля". Он уже открыл счет своим голам, забив в ворота "Астон Виллы", а первая результативная передача — не за горами.



ХУДШИЕ



Мейсон Маунт ("Челси" -> "Манчестер Юнайтед", 60 миллионов фунтов)



Мейсон Маунт провел плохой сезон в родном "Челси" и не впечатлял в тех матчах, где Эрик Тен Хаг использовал его в основе "Манчестер Юнайтед". С одной стороны, в МЮ не впечатляет сейчас никто, и в команде хватает проблем с сыгранностью и взаимопониманием на старте чемпионата, учитывая очередную тактическую революцию от Тен Хага.



Но от игрока с опытом выступлений в Премьер-Лиге, за которого заплатили 60 млн. фунтов, все же стоит ждать более уверенной игры, а история последнего сезона Маунта в "Челси" перенеслась в "Юнайтед" и продолжилась на новом месте. Не впечатлив в двух матчах, он получил повреждение и теперь будет пробовать заново.



Усугубляется ситуация проблемами, которые возникли с Джейдоном Санчо и Антони — особого выбора в атакующей плоскости у Тен Хага сейчас нет, и было бы неплохо, чтобы Маунт набирал форму быстрее. В способности Мейсона вернуться на былой уровень не сомневается никто, но пока что он не продвинул кривую своей игровой формы вверх по сравнению с провальным сезоном в "Челси". И проблема тут, наверное, все же не столько в команде, как в самом Маунте.



Мойсес Кайседо ("Брайтон" -> "Челси", 115 миллионов фунтов)



От игрока, за которого рекордные для всей Премьер-Лиги деньги, ждут многого, и пока что Мойсес Кайседо разочаровывает. Впечатление от его игры в "Челси" портят и сравнения с другим дорогостоящим опорным полузащитником — Декланом Райсом, который как раз дебютировал в "Арсенале" успешно и уже стал фаворитом болельщиков на новом месте.



Но нужно понимать, что Райс приходил в команду, которая "на ходу", тогда как Кайседо выбрал находящийся в разобранном состоянии "Челси". У Маурисио Почеттино пока что нет четкого понимания, кого именно он видит в качестве напарника Кайседо в центре поля, да и поиски общей схемы игры "синих" продолжаются.



За спиной у Кайседо всего один сильный сезон в "Брайтоне", на него не может не давить ценник, а в новой команде нет крепкого фундамента — его как раз и должен обеспечить Кайседо вместе с Энцо Фернандесом. Эквадорцу нужно время — хоть он и стоил больших денег, но ему всего 21 год, а обстановка в "Челси" действительно сложная для адаптации кого-либо.



Кай Хаверц ("Челси" -> "Арсенал", 65 миллионов фунтов)



Кай Хаверц покинул кризисный и разбалансированный "Челси" и пришел в стабильный и набирающий обороты "Арсенал", но на новом месте пока что не впечатляет. Микель Артета видит в Хаверце особенного игрока и готов дать ему время, но игра Хаверца вызывает сокрушительную критику со стороны болельщиков и экспертов, что в свою очередь лишь "прибивает к земле" игрока.



Легендарный игрок "Арсенала" Эмманюэль Пети даже рекомендовал Артете пока что усадить Хаверца на скамейку, чтобы немного успокоить его, так как заметно, что немец очень волнуется и выглядит напуганным: "Если бы я был Артетой, я бы усадил Хаверца на скамейку. Не в качестве наказания — очень важно, чтобы он привнес в команду то, что хочет Артета, но сейчас Кай просто напуган. Он боится что-либо предпринимать — он просто не смеет делать на поле ничего сложного, а ведь именно этого от него и ждут".



Возможно, Хаверцу пойдет на пользу отъезд в сборную Германии — там он неплохо сыграл против Франции, отдав голевую передачу на Лероя Сане, забившего победный гол в товарищеской игре. При этом в той игре Хаверц как раз появился на поле со скамейки — возможно, Артете пока что также стоит использовать немца в качестве джокера, а не ждать от него чего-то выдающегося уже сейчас.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru