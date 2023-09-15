Венкатешам покидает "Арсенал" после 14 лет в клубе

"Арсенал" анонсировал уход из клуба своего исполнительного директора Виная Венкатешама в конце этого сезона.

Венкатешам трудится в "Арсенале" в 2010 года, когда он пришел в лондонский клуб в качестве главы глобальных партнерств.



На свою нынешнюю должность — главного человека в клубе после владельцев из семьи Кроенке — Венкатешам был назначен в сентябре 2020.



При Венкатешаме у руля "Арсенал" проделал трансформацию в хорошо отлаженный механизм, а за организационными успехами последовали и спортивные — команда Микеля Артеты превратилась в реального претендента на титул Премьер-Лиги.



Однако вскоре для "Арсенала" наступит новая глава. В остатке сезона 2023/24 клубу предстоит определиться с заменой для Венкатешама.



"Это было тяжелое решение, но настало время откликнуться на новый вызов. Сейчас не время прощаться, потому что я останусь сосредоточенным до своего последнего дня и обеспечу бесшовный транзит", — объяснил британец индийского происхождения.