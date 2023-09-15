Венкатешам покидает "Арсенал" после 14 лет в клубе

Винай Венкатешам "Арсенал" анонсировал уход из клуба своего исполнительного директора Виная Венкатешама в конце этого сезона.

Венкатешам трудится в "Арсенале" в 2010 года, когда он пришел в лондонский клуб в качестве главы глобальных партнерств.

На свою нынешнюю должность — главного человека в клубе после владельцев из семьи Кроенке — Венкатешам был назначен в сентябре 2020.

При Венкатешаме у руля "Арсенал" проделал трансформацию в хорошо отлаженный механизм, а за организационными успехами последовали и спортивные — команда Микеля Артеты превратилась в реального претендента на титул Премьер-Лиги.

Однако вскоре для "Арсенала" наступит новая глава. В остатке сезона 2023/24 клубу предстоит определиться с заменой для Венкатешама.

"Это было тяжелое решение, но настало время откликнуться на новый вызов. Сейчас не время прощаться, потому что я останусь сосредоточенным до своего последнего дня и обеспечу бесшовный транзит", — объяснил британец индийского происхождения.


Метки Арсенал, Венкатешам

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2023 00:05

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