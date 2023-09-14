Санчо вернется к тренировкам с МЮ, только когда извинится перед Тен Хагом

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо вернется к тренировкам с первой командой только после того, как извинится перед наставником "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом, причем — публично.

Ранее днем "Юнайтед" объявил о переводе Санчо на "персональную тренерскую программу", отреагировав этим на публичную критику Джейдона в адрес Тен Хага.



Санчо, напомним, обвинил во лжи Тен Хага, который высказал недовольство насчет работы Джейдона на тренировках, и пожаловался, что из него "давно делают козла отпущения".



Боссы "Юнайтед" приняли решение об отстранении Санчо после того, как 23-летний англичанин отказался немедленно извиниться перед Тен Хагом.



Как сообщает Sky Sports, сам Тен Хаг не готов проявить милосердие и поставить под сомнение свой авторитет. В этом конфликте клуб занял сторону Эрика, поэтому от Санчо по-прежнему ждут извинений. Джейдон будет отцеплен от коллектива, пока не раскается.