Палинья заключил с "Фулхэмом" новый контракт до 2028 года

Полузащитник Жоау Палинья заключил с "Фулхэмом" новый контракт, рассчитанный до лета 2028.

Палинья блестяще себя проявил в своем дебютном сезоне за "Фулхэм", перебравшись в лондонский клуб из "Спортинга" за 20 миллионов фунтов в июле 2022.



Минувшим летом Палинья стал целью для больших клубов, на исходе трансферного окна отправившись в Мюнхен на заключение сделки с "Баварией", однако переход сорвался из-за того, что "Фулхэм" не успел обзавестись заменой для Жоау до дедлайна.



По слухам, "Бавария" собирается вернуться за Палиньей уже в январе. Несмотря на это "Фулхэм" решил наградить 28-летнего португальца за достигнутый прогресс.



Новый контракт Палиньи рассчитан до июня 2028, а также "дачникам" принадлежит опция его продления на 12 месяцев.



"Я счастлив. Много всего произошло для меня в эти последние недели, вы слышали много вещей насчет моего будущего, но я просто сосредоточен на своей работе в "Фулхэме".



"Я всегда был на 100 процентов предан этому клубу, я всецело уважаю клуб и фанатов. С первого дня они очень меня поддерживают, и я со своей семьей чувствуем это с первого момента, как я прибыл сюда", — сообщил Палинья FFCtv.



Добавим, одновременно новый контракт — до июня 2027 с опцией продления на 12 месяцев — заключил опорный полузащитник Харрисон Рид, который проводит свой пятый сезон за "Фулхэм".