Кайл Уолкер связал будущее с "Сити" до 2026 года

Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Минувшим летом карьера Уолкера оказалась на развилке. От контракта Кайла с "Сити" оставалось только 12 месяцев, и ветерана очень хотел видеть у себя главный тренер "Баварии" Томас Тухель.



Однако в конце концов 33-летний англичанин отверг интерес из Мюнхена, а сейчас продлил сотрудничество с "Сити", с которым завоевал 13 трофеев в течение шести лет.



Несмотря на возраст, Уолкер остается ключевым игроком "Сити". В прошлом сезоне Кайл сыграл 39 матчей за команду Хосепа Гвардиолы во всех соревнованиях, сделав весомый вклад в завоевание требла.



Вообще, Уолкер выступает за "Сити" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 45 миллионов фунтов в августе 2017.



"Я в восторге от подписания нового контракта. Мое будущее связано с "Манчестер Сити", и это лучшая вещь для меня".



"Я насладился каждым моментом последних шести лет в этом великолепном клубе. У меня удивительный тренер, отличные партнеры по команде и персонал, а наши фанаты — лучшие. Я чувствую поддержку на каждом уровне".



"Я никогда не забуду сезон, в котором мы завоевали требл, и мы готовы попытаться завоевать еще больше трофеев. Я рад продолжать выступать за клуб, который сражается за трофеи каждый год, и мне не терпится увидеть, что принесут ближайшие годы", — сообщил Уолкер.