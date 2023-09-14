Кайл Уолкер связал будущее с "Сити" до 2026 года

Кайл Уолкер Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Минувшим летом карьера Уолкера оказалась на развилке. От контракта Кайла с "Сити" оставалось только 12 месяцев, и ветерана очень хотел видеть у себя главный тренер "Баварии" Томас Тухель.

Однако в конце концов 33-летний англичанин отверг интерес из Мюнхена, а сейчас продлил сотрудничество с "Сити", с которым завоевал 13 трофеев в течение шести лет.

Несмотря на возраст, Уолкер остается ключевым игроком "Сити". В прошлом сезоне Кайл сыграл 39 матчей за команду Хосепа Гвардиолы во всех соревнованиях, сделав весомый вклад в завоевание требла.

Вообще, Уолкер выступает за "Сити" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 45 миллионов фунтов в августе 2017.

"Я в восторге от подписания нового контракта. Мое будущее связано с "Манчестер Сити", и это лучшая вещь для меня".

"Я насладился каждым моментом последних шести лет в этом великолепном клубе. У меня удивительный тренер, отличные партнеры по команде и персонал, а наши фанаты — лучшие. Я чувствую поддержку на каждом уровне".

"Я никогда не забуду сезон, в котором мы завоевали требл, и мы готовы попытаться завоевать еще больше трофеев. Я рад продолжать выступать за клуб, который сражается за трофеи каждый год, и мне не терпится увидеть, что принесут ближайшие годы", — сообщил Уолкер.


Метки контракты, Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2023 21:00

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  1. deman82 14.09.2023 21:23 # deman82
    укря удобрения для навоза!!!
    ха
    ха........................

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  2. fiezzo 14.09.2023 21:23 # fiezzo
    База с боевиками ВСУ уничтожена точным ударом на Херсонском фронте

    t.me/RVvoenkor/53093

    Чернявые карасики стали копченными

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  3. hammersmith 14.09.2023 21:22 # hammersmith
    продлили 45-летнего деда, который до чужой штрафной с трудом пару раз за матч доползает, респект.

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  4. zaeba1l 14.09.2023 21:18 # zaeba1l
    Об одном жалею.. годы. Так хочется пожить по-человечески.. и поработать..(с)

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  5. pepguardiola 14.09.2023 21:08 # pepguardiola
    КОРОЛЬ!!!

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  6. electric 14.09.2023 21:05 # electric
    CARROLL!!!

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  7. drogba11cool 14.09.2023 21:05 # drogba11cool
    Король! Как вы тут поживаете, ноулайферы?

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