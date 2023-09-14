Санчо отстранен от тренировок с "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" наказал Джейдона Санчо за атаку на наставника Эрик Тен Хага, отстранив вингера от тренировок с первой командой.

Напомним, после поражения 3:1 от "Арсенала" 3 сентября Санчо обвинил Тен Хага во лжи, а также заявил, что из него делают козла отпущения. Так Джейдон отреагировал на слова Эрика о том, что игрок плохо проявляет себя на тренировках.



Согласно слухам, руководство "Юнайтед" пытается помирить Санчо и Тен Хага. Однако клуб не мог оставить без реакции явное нарушение субординации.



"Джейдон Санчо останется на персональной тренерской программе отдельно от первой команды до решения дисциплинарного вопроса", — говорится в заявлении "красных дьяволов".



Добавим, к субботнему матчу против "Брайтона" команда Тен Хага подходит без еще одного вингера. Речь об Антони, который уехал в Бразилию разбираться с выдвинутыми в его адрес обвинениями насчет применения физической силы к бывшей девушке.