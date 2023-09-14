Шелви перешел в "Ризеспор"

Джонджо Шелви Бывший полузащитник сборной Англии Джонджо Шелви перешел в турецкий "Ризеспор". Условия сделки не разглашаются.

Предыдущим клубом Шелви был "Ноттингем Форест", куда он перешел только в январе, заключив контракт на два с половиной года.

Шелви провел только восемь матчей за "Форест", причем все восемь — в прошлом сезоне. В этой кампании Джонджо не сыграл ни минуты за "лесников".

С "Ризеспором", который занимает пятое место в турецком первенстве, уступая два очка лидирующему "Фенербахче", 31-летний англичанин заключил контракт на один год.

За плечами у Шелви, который также поиграл за "Суонси", "Блэкпул", "Ливерпуль" и Чарльтон", опыт 278 проведенных в Премьер-Лиге матчей, в которых он забил 23 гола и отдал 27 результативных передач.


Метки Ноттингем Форест, Ризеспор, трансферы, Шелви

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2023 19:00

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  1. chelsea-fan-92 14.09.2023 19:27 # chelsea-fan-92
    "За плечами у Шелви, который также поиграл за "Суонси", "Блэкпул", "Ливерпуль" и Чарльтон", опыт 278 проведенных в Премьер-Лиге матчей, в которых он забил 23 гола и отдал 27 результативных передач."

    А за Ньюкасл, в котором он провёл большую часть карьеры не играл что-ли???

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