Шелви перешел в "Ризеспор"

Бывший полузащитник сборной Англии Джонджо Шелви перешел в турецкий "Ризеспор". Условия сделки не разглашаются.

Предыдущим клубом Шелви был "Ноттингем Форест", куда он перешел только в январе, заключив контракт на два с половиной года.



Шелви провел только восемь матчей за "Форест", причем все восемь — в прошлом сезоне. В этой кампании Джонджо не сыграл ни минуты за "лесников".



С "Ризеспором", который занимает пятое место в турецком первенстве, уступая два очка лидирующему "Фенербахче", 31-летний англичанин заключил контракт на один год.



За плечами у Шелви, который также поиграл за "Суонси", "Блэкпул", "Ливерпуль" и Чарльтон", опыт 278 проведенных в Премьер-Лиге матчей, в которых он забил 23 гола и отдал 27 результативных передач.