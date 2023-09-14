Шелви перешел в "Ризеспор"
Бывший полузащитник сборной Англии Джонджо Шелви перешел в турецкий "Ризеспор". Условия сделки не разглашаются.
Предыдущим клубом Шелви был "Ноттингем Форест", куда он перешел только в январе, заключив контракт на два с половиной года.
Шелви провел только восемь матчей за "Форест", причем все восемь — в прошлом сезоне. В этой кампании Джонджо не сыграл ни минуты за "лесников".
С "Ризеспором", который занимает пятое место в турецком первенстве, уступая два очка лидирующему "Фенербахче", 31-летний англичанин заключил контракт на один год.
За плечами у Шелви, который также поиграл за "Суонси", "Блэкпул", "Ливерпуль" и Чарльтон", опыт 278 проведенных в Премьер-Лиге матчей, в которых он забил 23 гола и отдал 27 результативных передач.
14.09.2023 19:00
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"За плечами у Шелви, который также поиграл за "Суонси", "Блэкпул", "Ливерпуль" и Чарльтон", опыт 278 проведенных в Премьер-Лиге матчей, в которых он забил 23 гола и отдал 27 результативных передач."
А за Ньюкасл, в котором он провёл большую часть карьеры не играл что-ли???
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