"Брайтон" готов и дальше продавать звезд в "Челси"

Владелец "Брайтона" Тони Блум заявил, что его клуб готов и дальше сотрудничать с "Челси", несмотря на постоянный отток кадров в лондонский клуб.

С прошлого года "Челси" переманил из "Брайтона" Марка Кукурелью, Мойсеса Кайседо и Роберта Санчеса, а также забрал главного тренера "чаек" Грэма Поттера с помощниками.



Тем не менее, в "Брайтоне" не испытывают никаких негативных чувств к "Челси", обещая каждую ситуацию рассматривать индивидуально.



"Каждую ситуацию мы рассматриваем, исходя из ее сути, и каждая ситуация индивидуальна".



"Когда ушел Грэм, разом ушло шестеро наших сотрудников, но мы рассматриваем это индивидуально, и каждая сделка является отдельной сделкой. Просто так бывает, что они заключаются с одним клубом".



"Может быть, в следующие два-три года у нас не будет сделок с "Челси". Для меня здесь нет ничего личного, и в каждом случае я должен поступать так, как лучше всего для клуба".



"Раз другие клубы заинтересованы в нашем главном тренере, сотрудниках, игроках, значит мы кое-что делаем очень правильно. Я предпочитаю, чтобы было именно так, чем наоборот. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сохранить наших лучших игроков, но мы знаем, что это не всегда возможно", — сообщил Блум The Athletic.