"Брайтон" готов и дальше продавать звезд в "Челси"
Владелец "Брайтона" Тони Блум заявил, что его клуб готов и дальше сотрудничать с "Челси", несмотря на постоянный отток кадров в лондонский клуб.
С прошлого года "Челси" переманил из "Брайтона" Марка Кукурелью, Мойсеса Кайседо и Роберта Санчеса, а также забрал главного тренера "чаек" Грэма Поттера с помощниками.
Тем не менее, в "Брайтоне" не испытывают никаких негативных чувств к "Челси", обещая каждую ситуацию рассматривать индивидуально.
"Каждую ситуацию мы рассматриваем, исходя из ее сути, и каждая ситуация индивидуальна".
"Когда ушел Грэм, разом ушло шестеро наших сотрудников, но мы рассматриваем это индивидуально, и каждая сделка является отдельной сделкой. Просто так бывает, что они заключаются с одним клубом".
"Может быть, в следующие два-три года у нас не будет сделок с "Челси". Для меня здесь нет ничего личного, и в каждом случае я должен поступать так, как лучше всего для клуба".
"Раз другие клубы заинтересованы в нашем главном тренере, сотрудниках, игроках, значит мы кое-что делаем очень правильно. Я предпочитаю, чтобы было именно так, чем наоборот. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сохранить наших лучших игроков, но мы знаем, что это не всегда возможно", — сообщил Блум The Athletic.
14.09.2023 18:00
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Последние комментарии:
Лохси
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Уихихихи
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Челси им скоро накидает на новый 60-ти тысячник)))
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а почему бы и нет? за такие оверпрайсы отпускать игроков каждый спорт директор был бы рад. Суммы, которые отдает Челси, полностью компенсируют все неудобства.
Во время ухода Поттера и его помощников, а ранее и главного скаута клуба, я подумал, что Брайтон ждут тяжелые времена. Но я был приятно удивлен, когда Брайтон не только не сдал, а даже прибавил по сравнению с предыдущим сезоном.
Это всё результат грамотно выстроенного менеджмента. Восхищаюсь, снимаю шляпу, только похвала!
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Можно было проще перевести:
"Мы и дальше готовы доить этих идиотов!"
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