"Брайтон" готов и дальше продавать звезд в "Челси"

Мойсес Кайседо Владелец "Брайтона" Тони Блум заявил, что его клуб готов и дальше сотрудничать с "Челси", несмотря на постоянный отток кадров в лондонский клуб.

С прошлого года "Челси" переманил из "Брайтона" Марка Кукурелью, Мойсеса Кайседо и Роберта Санчеса, а также забрал главного тренера "чаек" Грэма Поттера с помощниками.

Тем не менее, в "Брайтоне" не испытывают никаких негативных чувств к "Челси", обещая каждую ситуацию рассматривать индивидуально.

"Каждую ситуацию мы рассматриваем, исходя из ее сути, и каждая ситуация индивидуальна".

"Когда ушел Грэм, разом ушло шестеро наших сотрудников, но мы рассматриваем это индивидуально, и каждая сделка является отдельной сделкой. Просто так бывает, что они заключаются с одним клубом".

"Может быть, в следующие два-три года у нас не будет сделок с "Челси". Для меня здесь нет ничего личного, и в каждом случае я должен поступать так, как лучше всего для клуба".

"Раз другие клубы заинтересованы в нашем главном тренере, сотрудниках, игроках, значит мы кое-что делаем очень правильно. Я предпочитаю, чтобы было именно так, чем наоборот. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сохранить наших лучших игроков, но мы знаем, что это не всегда возможно", — сообщил Блум The Athletic.


Метки Блум, Брайтон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 914

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 14.09.2023 19:20 # liverpo0ol
    Лохси

    (ответить)

  2. sausage 14.09.2023 19:19 # sausage
    Уихихихи

    (ответить)

  3. gary47 14.09.2023 18:39 # gary47
    Челси им скоро накидает на новый 60-ти тысячник)))

    (ответить)

  4. liverpool888 14.09.2023 18:16 # liverpool888
    а почему бы и нет? за такие оверпрайсы отпускать игроков каждый спорт директор был бы рад. Суммы, которые отдает Челси, полностью компенсируют все неудобства.
    Во время ухода Поттера и его помощников, а ранее и главного скаута клуба, я подумал, что Брайтон ждут тяжелые времена. Но я был приятно удивлен, когда Брайтон не только не сдал, а даже прибавил по сравнению с предыдущим сезоном.
    Это всё результат грамотно выстроенного менеджмента. Восхищаюсь, снимаю шляпу, только похвала!

    (ответить)

  5. danik9 14.09.2023 18:13 # danik9
    Можно было проще перевести:
    "Мы и дальше готовы доить этих идиотов!"

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: