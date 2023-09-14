Тоуни возвращается к тренировкам с "Брентфордом"
Нападающий Айвен Тоуни возобновит тренировки с "Брентфордом" на следующей неделе после четырех месяцев перерыва.
В данный момент Тоуни все еще отбывает восьмимесячную дисквалификацию, которой его наказала FA за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах.
В ближайшее воскресенье 27-летний англичанин достигнет экватора этого восьмимесячного срока, а значит один запрет — на тренировки со своей командой — для него будет снят.
Как сообщает Daily Mail, сперва тренерский штаб "Брентфорда" оценит физическое состояние Тоуни, прежде чем Айвен получит зеленый свет для занятий в общей группе.
Вернуться на футбольное поле Тоуни сможет в январе, и не факт, что с "Брентфордом". Айвен недавно сменил агента и, по слухам, настроен перейти в более серьезный клуб в зимнее трансферное окно.
14.09.2023 17:00
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