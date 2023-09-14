"Юнайтед" заинтересован в Кварацхелии
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии в зимнее трансферное окно.
Вскоре после закрытия летнего трансферного окна стало понятно, что состав "Юнайтед" по-прежнему нуждается в усилении, а именно — на позиции вингера.
Дело в том, что Антони взял отгул на неопределенное время из-за выдвинутых в его адрес обвинений, а Джейдон Санчо угодил в опалу к главному тренеру Эрику Тен Хагу. Кроме того, Амад Диалло восстанавливается после операции на колене.
Как сообщает Daily Mail, "Юнайтед" задумывается о выходе на трансферный рынок в январе для приглашения флангового игрока, и Кварацхелия является одним из рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов.
Вместе с тем трансфер Хвичи выглядит сложным с финансовой точки зрения, и "Юнайтед" пришлось бы кого-нибудь продать, чтобы позволить себе 22-летнего грузина.
Интерес к Кварацхелии, который сыграл ключевую роль в завоевании "Наполи" титула Серии А в прошлом сезоне, также проявляют "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Ньюкасл".
14.09.2023 16:00
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руки прочь от Квары, нельзя чтоб этот бриллиант попал в скам.
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Леао берите, глупцы
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