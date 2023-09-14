"Юнайтед" заинтересован в Кварацхелии

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии в зимнее трансферное окно.

Вскоре после закрытия летнего трансферного окна стало понятно, что состав "Юнайтед" по-прежнему нуждается в усилении, а именно — на позиции вингера.



Дело в том, что Антони взял отгул на неопределенное время из-за выдвинутых в его адрес обвинений, а Джейдон Санчо угодил в опалу к главному тренеру Эрику Тен Хагу. Кроме того, Амад Диалло восстанавливается после операции на колене.



Как сообщает Daily Mail, "Юнайтед" задумывается о выходе на трансферный рынок в январе для приглашения флангового игрока, и Кварацхелия является одним из рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов.



Вместе с тем трансфер Хвичи выглядит сложным с финансовой точки зрения, и "Юнайтед" пришлось бы кого-нибудь продать, чтобы позволить себе 22-летнего грузина.



Интерес к Кварацхелии, который сыграл ключевую роль в завоевании "Наполи" титула Серии А в прошлом сезоне, также проявляют "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Ньюкасл".