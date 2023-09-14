Джордан раскритиковал "трусливого" Саутгейта за поддержку Магуайра

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, заступившегося за защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

После победы 1:3 над Шотландией в товарищеском матче во вторник вечером Саутгейт эмоционально выступил в защиту Магуайра, который вышел на замену и совершил автогол.



Саутгейт пожаловался, что эксперты и комментаторы создали вокруг Магуайра токсичную атмосферу, а фанаты лишь это поддержали, принявшись освистывать Харри.



Однако Джордан категорически не согласен с Саутгейтом и считает, что Гарет проявил трусость, когда называл виновных.



"Я не вполне уверен, зачем Гарет почувствовал необходимость затронуть эту тему вчера, потому что, чем больше ты ее затрагиваешь, тем больше ты ее усиливаешь, ведь люди будут сопротивляться. Я не понимаю, чего он хотел этим достичь".



"Можно поступить по-другому и не придавать этому значения. В конце концов деструктивные голоса на заднем плане станут только сильнее, если вы обратите на них внимание".



"Это также немного саркастично. Если бы у Саутгейта была полная и безоговорочная поддержка, это не стало бы проблемой".



"Гарет, колко высказывающийся насчет обезличенных людей и людей без имени, называет причиной экспертов и комментаторов. Это трусливо, потому что он знает, что дело в фанатах".



"Он знает, что в конце концов именно фанаты "Манчестер Юнайтед" разожгли этот пожар, фанаты сборной Англии его поддержали, а фанаты сборной Шотландии подумали, что будет весело в этом поучаствовать в отдельно взятом матче".



"Реальность такова, что он избрал легкую мишень и винит медиа", — сообщил Джордан talkSPORT.