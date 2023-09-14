Шейх Джассим и Рэтклифф готовы быть терпеливыми для покупки МЮ

Катарский шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф готовы запастись терпением для приобретения "Манчестер Юнайтед".

В данный момент процесс продажи "Юнайтед" семейством Глэйзеров приближается к отметке в 10 месяцев, и пока нет никаких намеков, что клуб с "Олд Траффорд" сменит хозяев в обозримом будущем.



Ранее в сентябре появилась информация, что Глэйзеры вообще передумали продавать "Юнайтед" и могут вернуться к этой идее в 2025 году, но уже по цене в 10 миллиардов фунтов.



По информации The Guardian, у шейха Джассима и Рэтклиффа, нет этому подтверждения, и оба главных претендента на покупку "Юнайтед" по-прежнему заинтересованы в заключении сделки, хотя и не устанавливают каких-либо временных рамок.



Авторитетное издание отмечает, что представители шейха Джассима не очень уверены насчет истинных намерений Глэйзеров, тогда как Рэтклифф ожидает, что американское семейство по-прежнему хочет продать свой клуб.