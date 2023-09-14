Магуайр уверен, что сыграет много матчей за МЮ
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр уверен, что у него будет достаточно игровой практики в этом сезоне на клубном уровне.
В этом сезоне Магуайр пока отметился единственным появлением на замену за "Юнайтед", выйдя на концовку проигранного матча Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:1) перед международным перерывом.
Однако травмы конкурентов по позиции и обилие матчей впереди говорят 30-летнему англичанину о том, что он еще получит полноценный шанс произвести впечатление на главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.
"Я знал, что после того, как я не выходил в старте на четыре первых матча сезона, это станет темой для разговоров. Поэтому мне нужно продолжать проявлять себя, когда меня будут выпускать".
"Слушайте, я хочу играть матчи на клубном уровне. Первые четыре недели были сложными, потому что мы играли раз в неделю, и тренер не выпускал меня в старте, но теперь у нас впереди много матчей, и я уверен, что сыграю много матчей", — цитирует Магуайра Daily Mirror.
14.09.2023 13:00
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Как можно так себя не уважать - тебя чмырит последний дворник на Олд Траффорде. Но ты продолжаешь там чо то пытаться и делать вид что все ок.
Ушел бы уже где тебя ждут, пусть с понижением зп, доказал бы что чего то стоишь. А то как клоун живешь
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Несомненно!
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надеемся на это!
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На плойке, наверно
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