"Челси" не заявил на Премьер-Лигу игрока с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю

"Челси" не включил в заявку на сезон Премьер-Лиги 2023/24 игрока с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.

Накануне "Челси" опубликовал свою ограниченную 25 игроками заявку на Премьер-Лигу, и издание Daily Mail отметило, что в этом списке отсутствует защитник Маланг Сарр.



Сарр представляет "Челси" после своего перехода из "Ниццы" летом 2020, но, кроме 21 сыгранного матча в сезоне 2021/22, на "Стэмфорд Бридж" себя толком не проявил.



"Мы не могли упустить возможность подписать Маланга. Это невероятно перспективный игрок", — говорила бывший директор "Челси" Марина Грановская в момент приглашения Сарра.



Таким образом, теперь 24-летний француз рискует остаться без игровой практики до января, когда "Челси" вновь попытается от него избавиться, не сумев сделать этого минувшим летом.