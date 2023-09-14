"Челси" не заявил на Премьер-Лигу игрока с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю

Маланг Сарр "Челси" не включил в заявку на сезон Премьер-Лиги 2023/24 игрока с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.

Накануне "Челси" опубликовал свою ограниченную 25 игроками заявку на Премьер-Лигу, и издание Daily Mail отметило, что в этом списке отсутствует защитник Маланг Сарр.

Сарр представляет "Челси" после своего перехода из "Ниццы" летом 2020, но, кроме 21 сыгранного матча в сезоне 2021/22, на "Стэмфорд Бридж" себя толком не проявил.

"Мы не могли упустить возможность подписать Маланга. Это невероятно перспективный игрок", — говорила бывший директор "Челси" Марина Грановская в момент приглашения Сарра.

Таким образом, теперь 24-летний француз рискует остаться без игровой практики до января, когда "Челси" вновь попытается от него избавиться, не сумев сделать этого минувшим летом.


Метки Премьер-Лига, Сарр, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2590

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 14.09.2023 13:18 # gameboy
    Очередной талант пропадает в чмырси

    (ответить)

  2. mixmaster 14.09.2023 13:09 # mixmaster
    помню как гпенсы надрачивали на "молодого топаря" за копейки, кеек

    хотя они всегда так

    (ответить)

  3. pavlix76 14.09.2023 12:58 # pavlix76
    Грановская его купила себе для забав

    (ответить)

  4. gin 14.09.2023 12:57 # gin
    100-миллионный трансфер Лукаку - тоже один из "успехов" Грановской? Там и до Бэйли трансферная политика слабая была.

    (ответить)

  5. arskc 14.09.2023 12:52 # arskc
    Это гавно клуб членси

    (ответить)

  6. largo-winch 14.09.2023 12:48 # largo-winch
    Чорли к успеху идёт

    (ответить)

  7. chelsea88 14.09.2023 12:46 # chelsea88
    Это грёбаный цирк(

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: