"Челси" не заявил на Премьер-Лигу игрока с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю
"Челси" не включил в заявку на сезон Премьер-Лиги 2023/24 игрока с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.
Накануне "Челси" опубликовал свою ограниченную 25 игроками заявку на Премьер-Лигу, и издание Daily Mail отметило, что в этом списке отсутствует защитник Маланг Сарр.
Сарр представляет "Челси" после своего перехода из "Ниццы" летом 2020, но, кроме 21 сыгранного матча в сезоне 2021/22, на "Стэмфорд Бридж" себя толком не проявил.
"Мы не могли упустить возможность подписать Маланга. Это невероятно перспективный игрок", — говорила бывший директор "Челси" Марина Грановская в момент приглашения Сарра.
Таким образом, теперь 24-летний француз рискует остаться без игровой практики до января, когда "Челси" вновь попытается от него избавиться, не сумев сделать этого минувшим летом.
14.09.2023 12:00
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Последние комментарии:
Очередной талант пропадает в чмырси
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помню как гпенсы надрачивали на "молодого топаря" за копейки, кеек
хотя они всегда так
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Грановская его купила себе для забав
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100-миллионный трансфер Лукаку - тоже один из "успехов" Грановской? Там и до Бэйли трансферная политика слабая была.
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Это гавно клуб членси
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Чорли к успеху идёт
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Это грёбаный цирк(
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