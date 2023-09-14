Саутгейт не собирается в Саудовскую Аравию просматривать Хендерсона

Гарет Саутгейт и Джордан Хендерсон Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не планирует посещать Саудовскую Аравию, чтобы наблюдать за полузащитником "Аль-Иттифака" Джорданом Хендерсоном.

Несмотря на отъезд Хендерсона из "Ливерпуля" в "Аль-Иттифак" минувшим летом, Джордан получил вызов в сборную на матчи против Украины и Шотландии в этом месяце, причем первый из них сыграл полностью.

В следующем месяце сборная Англии соберется снова, чтобы сыграть против Австралии и Италии, однако решение о приглашении 33-летнего полузащитника Саутгейт будет принимать "вслепую".

Как сообщает Daily Mail, в ситуации с Хендерсоном Саутгейт и его помощники будут анализировать видеоматериалы и статистические данные.

В то же время Харри Кейна из "Баварии" и Джуда Беллингема из "Реала" Саутгейт и его правая рука Стив Холланд готовы просматривать лично.


Метки Аль-Иттифак, Саутгейт, сборная Англии, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2023 11:00

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  1. gary47 14.09.2023 11:36 # gary47
    Все нормально. Хендерсон сейчас не играет важной роли в сборной, поэтому вполне достаточно посмотреть видео подборки.

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