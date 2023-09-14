Хау сохраняет поддержку владельцев "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сохраняет безоговорочную поддержку саудовских владельцев клуба.

В прошлом сезоне "Ньюкасл" финишировал на четвертом месте в Премьер-Лиге, и надежная оборона была ключом к завоеванию "сороками" путевки в Лигу Чемпионов.



Новый сезон "Ньюкасл" начал неважно, набрав только три очка из 12 возможных и ни разу не сохранив свои ворота на замке. В четырех сыгранных матчах Премьер-Лиги "сороки" пропустили семь голов, а свою единственную победу — 5:1 против "Астон Виллы" — одержали в первом туре.



Однако The Telegraph утверждает, что недавно президент "Ньюкасла" Ясир Аль-Румайян, представляющий Суверенный фонд Саудовской Аравии, выразил свою полную поддержку Хау.



Саудовские владельцы "Ньюкасла" довольны, как идут дела их клуба, и не переживают из-за этого небольшого спада. Примечательно, что этот карт-бланш Хау получил в преддверии старта на групповом этапе Лиги Чемпионов.



У Хау будет время, чтобы наладить игру и результаты, и Эдди все еще предстоит интегрировать в команду своих летних новичков в лице Тино Ливраменто и Льюиса Холла.