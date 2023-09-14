Боссы МЮ пытаются примирить Санчо и Тен Хага

Эрик Тен Хаг и Джейдон Санчо Высшее руководство "Манчестер Юнайтед" решило вмешаться в конфликт между вингером Джейдоном Санчо и главным тренером Эриком Тен Хагом.

Напомним, Тен Хаг не включил Санчо в заявку на матч Премьер-Лиги против "Арсенала", объяснив это плохой работой Джейдона на тренировках.

23-летний англичанин назвал эти слова голландского специалиста ложью и пожаловался, что из него давно делают козла отпущения.

В минувший понедельник Санчо возобновил занятия на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, а боссы клуба ищут возможность примирить игрока и тренера.

Как сообщает Daily Mail, исполнительный директор Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто принимают активное участие в деэскалации этого конфликта.

В данный момент неясно, к чему приведут старания Арнольда и Мерто, и вернется ли Санчо в заявку "Юнайтед" на субботний матч против "Брайтона". По крайней мере, Джейдон удалил из твиттера свое сообщение с критикой Тен Хага.


Метки Арнольд, Манчестер Юнайтед, Мерто, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 14.09.2023 09:13 # sausage
    И зачем их примирять, если парень не вывозит и явно не является дом тренера первым выбором?

    (ответить)

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