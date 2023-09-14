Боссы МЮ пытаются примирить Санчо и Тен Хага

Высшее руководство "Манчестер Юнайтед" решило вмешаться в конфликт между вингером Джейдоном Санчо и главным тренером Эриком Тен Хагом.

Напомним, Тен Хаг не включил Санчо в заявку на матч Премьер-Лиги против "Арсенала", объяснив это плохой работой Джейдона на тренировках.



23-летний англичанин назвал эти слова голландского специалиста ложью и пожаловался, что из него давно делают козла отпущения.



В минувший понедельник Санчо возобновил занятия на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, а боссы клуба ищут возможность примирить игрока и тренера.



Как сообщает Daily Mail, исполнительный директор Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто принимают активное участие в деэскалации этого конфликта.



В данный момент неясно, к чему приведут старания Арнольда и Мерто, и вернется ли Санчо в заявку "Юнайтед" на субботний матч против "Брайтона". По крайней мере, Джейдон удалил из твиттера свое сообщение с критикой Тен Хага.