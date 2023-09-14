Партей может заменить Погба в "Ювентусе"

"Ювентус" рассматривает полузащитника "Арсенала" Томаса Партея в качестве замены для Поля Погба, над которым нависла угроза длительной дисквалификации.

На текущей неделе "Ювентус" отстранил Погба после того, как допинг-проба экс-игрока "Манчестер Юнайтед" дала положительный результат.



Теперь Погба грозит дисквалификация на срок до четырех лет, а "Ювентус" изучает возможность расторжения контракта с 30-летним французом.



Также "Ювентус" уже начал поиски нового полузащитника, которого итальянский гранд сможет пригласить только с возобновлением трансферного окна в январе.



По информации La Repubblica, в шорт-листе "Ювентуса" на замену Погба значится Партей, которым клуб из Турина интересовался еще минувшим летом.



Партей был ключевым игроком "Арсенала" в прошлом сезоне, но в новой кампании, которую он начал в качестве правого защитника, важность Томаса снизилась, вдобавок "канонир" получил травму задней поверхности в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед".