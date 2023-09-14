Магуайр уверен, что выдержит давление

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что сможет выдержать давление вроде того, которое на него оказывалось во время товарищеского матча сборной Англии против Шотландии.

В минувший вторник 30-летний Магуайр совершил автогол на "Хэмпден Парк" в Глазго, что, правда, не помешало англичанам одержать победу со счетом 1:3.



Каждый раз, когда Магуайр касался мяча, трибуны реагировали гулом негодования, из-за чего даже главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт был вынужден заступиться за Харри.



Однако Магуайр стойко выдерживает критику в свой адрес и обещает, что это не повлияет на его игру.



"Я бы не назвал себя человеком, которому сложно совладать с давлением в ментальном плане. Я через многое прошел за последнюю пару лет, и я был капитаном "Манчестер Юнайтед" почти четыре года. С этим сопряжена огромная ответственность и все остальное, и в этом много плохого, как и много хорошего".



"Я бы не сказал, что я привык к этому, но я могу справиться с этим. Это практически снимает давление с моих партнеров по команде и возлагает его целиком на меня. Это заставляет меня играть лучше, бесспорно. А выезды в Шотландию — это всегда небольшие издевки и враждебная атмосфера".



"Мы подарили им гол, с чем нам не повезло. Мы знали, что атмосфера во втором тайме будет враждебной, я лучше всех это почувствовал. Я рад продолжать с этим, не переживайте".



Почему я не перешел в "Вест Хэм"? Мы просто не договорились".



"Они (МЮ) были ради сохранить меня, а я был рад сражаться за свое место. Я хочу этого, и каждый раз, тренируясь или играя, я стараюсь изо всех сил", — цитирует Магуайра Sky Sports.