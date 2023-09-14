Магуайр уверен, что выдержит давление

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что сможет выдержать давление вроде того, которое на него оказывалось во время товарищеского матча сборной Англии против Шотландии.

В минувший вторник 30-летний Магуайр совершил автогол на "Хэмпден Парк" в Глазго, что, правда, не помешало англичанам одержать победу со счетом 1:3.

Каждый раз, когда Магуайр касался мяча, трибуны реагировали гулом негодования, из-за чего даже главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт был вынужден заступиться за Харри.

Однако Магуайр стойко выдерживает критику в свой адрес и обещает, что это не повлияет на его игру.

"Я бы не назвал себя человеком, которому сложно совладать с давлением в ментальном плане. Я через многое прошел за последнюю пару лет, и я был капитаном "Манчестер Юнайтед" почти четыре года. С этим сопряжена огромная ответственность и все остальное, и в этом много плохого, как и много хорошего".

"Я бы не сказал, что я привык к этому, но я могу справиться с этим. Это практически снимает давление с моих партнеров по команде и возлагает его целиком на меня. Это заставляет меня играть лучше, бесспорно. А выезды в Шотландию — это всегда небольшие издевки и враждебная атмосфера".

"Мы подарили им гол, с чем нам не повезло. Мы знали, что атмосфера во втором тайме будет враждебной, я лучше всех это почувствовал. Я рад продолжать с этим, не переживайте".

Почему я не перешел в "Вест Хэм"? Мы просто не договорились".

"Они (МЮ) были ради сохранить меня, а я был рад сражаться за свое место. Я хочу этого, и каждый раз, тренируясь или играя, я стараюсь изо всех сил", — цитирует Магуайра Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, сборная Шотландии

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2023 07:00

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  1. largo-winch 14.09.2023 07:16 # largo-winch
    Пенсы тоже набутылены и сидят под давлением всегда. В итоге постоянно делают "какули"

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