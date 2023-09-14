"Юнайтед" назван клубом с самым дорогим составом
"Манчестер Юнайтед" был назван футбольным клубом с самым дорогим составом в мире.
В своем свежем исследовании аналитики из CIES Football Observatory установили, что "Юнайтед" потратил 1.150 млрд. евро (988 млн. фунтов), чтобы собрать свой нынешний состав.
Здесь учитываются все трансферные суммы, выплаченные за имеющихся в составе игроков, включая бонусы — независимо от того, были они достигнуты или нет.
Следом за "Юнайтед" идут "Челси" и "Манчестер Сити", которые на комплектацию своих составов потратили 974 и 895 млн. фунтов, соответственно.
Примечательно, что в топ-10 этого своеобразного рейтинга только ПСЖ и "Реал" представляют не Премьер-Лигу.
Также обращает на себя внимание расположившийся на 18-й строчке саудовский "Аль-Хиляль", который инвестировал 328 млн. фунтов в своих игроков.
14.09.2023 06:00
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Последние комментарии:
МЮ как всегда первый. Сосать хейтеры
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Год примерно 1938-ой был.. По реке Волге плывет пароход. Этож земля татаров - мусульман. А пароход советский, атеистический...
Выходит значит советский культурный лектор на пристань и рассказывает, что мол, народ услышьте: - Бог - это плохо.. Это страшный пережиток прошлого.. Религия - опиум для народа!
Тут объявляют перерыв и Лектор идет перекурить. Заметил кучку стариков, подходит к ним и спрашивает - Ну как аксакалы вам мой рассказ? Поняли что религия это плохо? Аксакалы закивали головой.
- Да мы и раньше знали, что бог это плохо. Нам наши деды это говорили. Покарай его Аллах!
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был бы кепа, изи 1 строчку забрали бы
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Бааля, и тут членопенсы и сосаити не на первом..
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