"Юнайтед" назван клубом с самым дорогим составом

"Манчестер Юнайтед" был назван футбольным клубом с самым дорогим составом в мире.

В своем свежем исследовании аналитики из CIES Football Observatory установили, что "Юнайтед" потратил 1.150 млрд. евро (988 млн. фунтов), чтобы собрать свой нынешний состав.



Здесь учитываются все трансферные суммы, выплаченные за имеющихся в составе игроков, включая бонусы — независимо от того, были они достигнуты или нет.



Следом за "Юнайтед" идут "Челси" и "Манчестер Сити", которые на комплектацию своих составов потратили 974 и 895 млн. фунтов, соответственно.



Примечательно, что в топ-10 этого своеобразного рейтинга только ПСЖ и "Реал" представляют не Премьер-Лигу.



Также обращает на себя внимание расположившийся на 18-й строчке саудовский "Аль-Хиляль", который инвестировал 328 млн. фунтов в своих игроков.



