"Юнайтед" заявил Ван де Бека на Премьер-Лигу

Полузащитник Донни Ван де Бек может получить еще один шанс в "Манчестер Юнайтед" после того, как был включен в заявку "красных дьяволов" на сезон Премьер-Лиги.

Ван де Бек совершенно себя не проявил после перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году. Все минувшее лето Донни был доступен для трансфера.



"Юнайтед" надеялся избавиться от Ван де Бека даже после закрытия летнего трансферного окна, однако Daily Mirror утверждает, что переход Донни в турецкий "Фенербахче" сорвался.



Теперь Ван де Бек останется в "Юнайтед" минимум до января, а включение в заявку "дьяволов" на Премьер-Лигу дает 26-летнему голландцу возможность побороться за игровые минуты.



Добавим, за три года на "Олд Траффорд" Ван де Бек отметился только шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.