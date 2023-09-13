Тен Хаг обсудит с Онана поездку того на Кубок Африки

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обсудит со своим голкипером Андре Онана возвращение последнего в сборную Камеруна.

Когда минувшим летом "Юнайтед" покупал Онана у "Интера" за 47 миллионов фунтов, Тен Хаг был осведомлен, что Андре завершил международную карьеру.



Однако недавно Онана решил снова выступать за свою сборную, которой помог разгромить Бурунди со счетом 3:0 накануне. Эта победа гарантировала камерунской сборной участие на Кубке Африки, который пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 в Кот-д'Ивуаре.



Отъезд Онана на Кубок Африки означал бы, что первый номер "Юнайтед" пропустит до девяти матчей, и Daily Mirror утверждает, что Эрик собирается обсудить с Андре сложившуюся ситуацию.



В отсутствие Онана "Юнайтед" может довериться своему летнему новичку Алтаю Байындыру. Также у "красных дьяволов" есть возможность обратиться на трансферный рынок для приглашения более опытного голкипера в январе.