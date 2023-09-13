Ришарлисон решил обратиться к психологу

Ришарлисон Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон решил обратиться за психологической помощью из-за своей голевой засухи".

Ришарлисон до сих пор не отличился в новом сезоне Премьер-Лиги и забил лишь один гол за "Тоттенхэм" в 27 матча чемпионата в прошлой кампании.

В этот международный перерыв черная полоса Ришарлисона продолжилась, потому что гол 26-летнего нападающего за сборную Бразилии против Перу был отменен системой VAR, что явно вывело его из колеи.

Все это происходит на фоне проблем в личной жизни — по слухам, Ришарлисон разошелся со своей девушкой. Теперь стоивший "шпорам" 60 миллионов фунтов игрок чувствует, что ему нужна помощь.

"Я возвращаюсь в Англию и обращусь к психологу за психологической помощью, чтобы поработать над моим случаем. Это нужно для того, чтобы я стал сильнее. Уверен, в следующий раз меня снова вызовут в сборную Бразилии, я буду трудиться ради этого", — цитирует Ришарлимона.


Метки Ришарлисон, сборная Бразилии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2023 22:00

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  1. superperez101 13.09.2023 22:09 # superperez101
    а как выёбывался

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  2. liverpool888 13.09.2023 22:05 # liverpool888
    Емае, ему уже 26 лет. Сейчас он должен демонстрировать лучший футбол

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