Ришарлисон решил обратиться к психологу

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон решил обратиться за психологической помощью из-за своей голевой засухи".

Ришарлисон до сих пор не отличился в новом сезоне Премьер-Лиги и забил лишь один гол за "Тоттенхэм" в 27 матча чемпионата в прошлой кампании.



В этот международный перерыв черная полоса Ришарлисона продолжилась, потому что гол 26-летнего нападающего за сборную Бразилии против Перу был отменен системой VAR, что явно вывело его из колеи.



Все это происходит на фоне проблем в личной жизни — по слухам, Ришарлисон разошелся со своей девушкой. Теперь стоивший "шпорам" 60 миллионов фунтов игрок чувствует, что ему нужна помощь.



"Я возвращаюсь в Англию и обращусь к психологу за психологической помощью, чтобы поработать над моим случаем. Это нужно для того, чтобы я стал сильнее. Уверен, в следующий раз меня снова вызовут в сборную Бразилии, я буду трудиться ради этого", — цитирует Ришарлимона.