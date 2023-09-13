Нолан: "Магуайр был очень близок к переходу в "Вест Хэм"

Член тренерского штаба "Вест Хэма" Кевин Нолан заявил, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был очень близок к переходу к "красным дьяволам" минувшим летом.

Минувшим летом "Вест Хэм" пытался как арендовать, так и приобрести Магуайра. "Молотобойцы" даже согласовали с "Юнайтед" размер компенсации, но не смогли договориться с самим Харри о зарплате.



"Думаю, это было очень близко. Я остался слегка расстроен, что нам это не удалось".



"Думаю, в конце концов просто не удалось решить денежный вопрос. Конечно, нас это расстроило, потому что мы хотели заполучить его".



"Наверное, это расстроило Харри и, наверное, также расстроило "Юнайтед", — сообщил Нолан talkSPORT.