Нолан: "Магуайр был очень близок к переходу в "Вест Хэм"
Член тренерского штаба "Вест Хэма" Кевин Нолан заявил, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр был очень близок к переходу к "красным дьяволам" минувшим летом.
Минувшим летом "Вест Хэм" пытался как арендовать, так и приобрести Магуайра. "Молотобойцы" даже согласовали с "Юнайтед" размер компенсации, но не смогли договориться с самим Харри о зарплате.
"Думаю, это было очень близко. Я остался слегка расстроен, что нам это не удалось".
"Думаю, в конце концов просто не удалось решить денежный вопрос. Конечно, нас это расстроило, потому что мы хотели заполучить его".
"Наверное, это расстроило Харри и, наверное, также расстроило "Юнайтед", — сообщил Нолан talkSPORT.
13.09.2023 21:00
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Снимать у него получается лучше, чем говорить
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Вот же пронесло
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