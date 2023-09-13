Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер отверг интерес "Рейнджерс".

"Рейнджерс" весьма неудачно начал новый сезон, проиграв два из четырех первых матчей в шотландской Премьер-Лиге и не сумев пройти ПСВ в квалификации Лиги Чемпионов.



Как сообщает The Sun, "Рейнджерс" уже ищет замену своему наставнику Майклу Билу, и Поттер был одним из вариантов, рассматриваемых шотландским грандом.



"Рейнджерс" даже установил контакт с представителями Поттера, но узнал, что Грэм не заинтересован в переезде в Глазго.



Несколько дней назад также стало известно, что Поттер отверг "Лион". Грэм, уволенный из "Челси" в апреле, не собирается спешить с возвращением к работе и готов подождать правильного варианта.