Поттер отверг интерес "Рейнджерс"
Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер отверг интерес "Рейнджерс".
"Рейнджерс" весьма неудачно начал новый сезон, проиграв два из четырех первых матчей в шотландской Премьер-Лиге и не сумев пройти ПСВ в квалификации Лиги Чемпионов.
Как сообщает The Sun, "Рейнджерс" уже ищет замену своему наставнику Майклу Билу, и Поттер был одним из вариантов, рассматриваемых шотландским грандом.
"Рейнджерс" даже установил контакт с представителями Поттера, но узнал, что Грэм не заинтересован в переезде в Глазго.
Несколько дней назад также стало известно, что Поттер отверг "Лион". Грэм, уволенный из "Челси" в апреле, не собирается спешить с возвращением к работе и готов подождать правильного варианта.
13.09.2023 20:00
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