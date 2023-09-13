Тоффоло наказан отложенной дисквалификацией на пять месяцев за ставки
Крайний защитник "Ноттингем Форест" Харри Тоффоло был приговорен к отложенной дисквалификации на пять месяцев за нарушение запрета на ставки.
Напомним, еще в июле FA предъявила Тоффоло обвинения по 375 случаям нарушения запрета на ставки в букмекерских конторах в период с января 2014 по март 2017.
Представ перед независимой комиссией Ассоциации, Тоффоло признал свою вину, однако приговор оказался гораздо мягче, чем в случае с нападающим "Брентфорда" Айвеном Тоуни, схлопотавшим дисквалификацию на восемь месяцев.
Тоффоло получил дисквалификацию на пять месяцев, причем она будет активирована в том случае, если до конца сезона 2024/25 Харри повторно нарушит установленные Ассоциацией правила.
Указанные нарушения Тоффоло совершил, будучи игроком "Норвича". В тот трехлетний период Харри побывал в "Суиндоне", "Ротерхэме", "Питерборо" и "Сканторпе" на правах аренды.
Также 28-летнему англичанину, который проводит свой второй сезон за "Форест", надлежит выплатить штраф в размере 20,956.22 фунтов.
13.09.2023 19:00
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