Рамсдейл: "Играть рядом с Магуайром — это настоящая мечта"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл выразил поддержку своему партнеру по сборной Англии Харри Магуайру.

Накануне 30-летний Магуайр отметился автоголом в победном для англичан товарищеском матче против Шотландии (1:3), став объектом насмешек фанатов.



Однако внутри коллектива к невезучему защитнику "Юнайтед" совершенно другое отношение.



"Харри критикуют последние 18 месяцев или два года. Это не повлияло на него. Он выдающимся образом выступал за сборную Англии, поэтому его и продолжают выпускать".



"Не думаю, что несколько освистываний и окрикиваний повлияют на его настрой. Он получил свои 45 минут и сыграл их хорошо. Он помогал нам держать мяч, но один неудачный отскок, и люди начинают говорить о том, в чем, как я думаю, нет необходимости".



"За него говорит его игра. Я вспоминаю свой первый матч, когда мы победили Сан-Марино со счетом 10:0, и он весь матч разговаривал со мной, успокаивал меня временами, и вчера вечером он был таким же".



"Поэтому играть рядом с ним — это настоящая мечта. Это просто был неудачный гол, на котором люди заостряют внимание, но делать это необязательно", — цитирует Рамсдейла Evening Standard.