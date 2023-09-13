Саа считает, что "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне

Бывший нападающий "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэма", "Ньюкасла", "Эвертона" и "Сандерленда" Луи Саа считает, что "шпоры" могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Несмотря на потерю своего лучшего игрока в лице Харри Кейна, "Тоттенхэм" весьма обнадеживающим образом начал сезон 2023/24. "Шпоры" набрали 10 очков из 12 возможных, демонстрируя яркий атакующий футбол.



Столь уверенный старт "Тоттенхэма" под руководством Анге Постекоглу вселяет в Саа оптимизм насчет ближайших месяцев. Луи видит в "шпорах" реального претендента на титул.



"Может ли этот "Тоттенхэм" выиграть трофеи? Да, потому что нет ничего невозможного. У них большой состав, они очень хорошо играют, и мы уже видели, как "Лестер" выиграл Премьер-Лигу, поэтому я не собираюсь говорить, что "Тоттенхэм" не может завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне".



"Тоттенхэм" обладает множеством качественных игроков. Их тренер является новичком в английском футболе, однако это замечательно, что он поработал в различных странах до "Тоттенхэма".



"Надеюсь, "Тоттенхэм" сможет быть стабильным в этом сезоне и составит конкуренцию "Манчестер Сити", "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" и другим", — сообщил Саа Betfred.